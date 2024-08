SERIE A – Arrivi e partenze: tutti gli affari conclusi nella sessione estiva di mercato 2024/25

Arrivi e partenze del calciomercato di Serie A 2024/25, squadra per squadra (fonti: TMW/Gazzetta dello Sport)

(ultimo aggiornamento: 01.08.2024)

ATALANTA

Allenatore: Gasperini (confermato)

Acquisti: Sulemana (C, Cagliari, def.), Zaniolo (C, Galatasaray, p.), Godfrey (D, Everton, def.), De Ketelaere (A, Milan, def.)

Cessioni: Gollini (P, Genoa, p.), Miranchuk (C, Atlanta United, def.), Mazzocchi (A, Cosenza, def.), Italeng (A, Pontedera, p.), Colombo (C, Pianese, p.), Piccoli (A, Cagliari, p.), Adopo (C, Cagliari, p.), Zortea (D, Cagliari, def.), Regonesi (D, Renate, p.), Cittadini (D, Frosinone, p.), Oliveri (C, Bari, p.), Cambiaghi (a, Bologna, def.), Varnier (D, Juve Stabia, def.), Okoli (D, Leicester, def.), Da Riva (C, Juve Stabia, p.), Sassi (P, Modena, p.), Palomino (D, svinc.)

—

BOLOGNA

Allenatore: Italiano (nuovo)

Acquisti: Castillo Alvarez (A, Estudiantes, def.), Dallinga (A, Tolosa, def.), Velilles (C, Real Betis, svinc.), Papazov (D, Botev Plovdiv, def.), Cambiaghi (A, Atalanta, def.), Byar (C, Reims, def.), Markovic (D, Austria Vienna, def.), Nordvall (C, Brommapojkarna, def.), Miranda Gonzalez (D, Real Betis, svinc.), Holm (D, Spezia, def.)

Cessioni: Calafiori (D, Arsenal, def.), Anatriello (A, Messina, p.), Motolese (D, Carrarese, p.), Zirkzee (A, Manchester United, def.), Fannar Baldursson (Cm Elfsborg, p.), Pagliuca (A, svinc.), Soumaoro (D, svinc.), Binks (D, Coventry, def.), Annan (D, Novi Pazar, def.)

—

CAGLIARI

Allenatore: Nicola (nuovo)

Acquisti: Sherri (P, Egnatia, def.), Piccoli (A, Atalanta, p.), Adopo (C, Atalanta, p.), Zortea (D, Atalanta, def.), Felici (C, Feralpisalò, def.), Luperto (D, Empoli, def.)

Cessioni: Carboni (C, Ternana, p.), Sulemana (C, Atalanta, def.), Travaglini (D, Pro Patria, def.), Prelec (A, Austria Vienna, p.), Cavuoti (C, Feralpisalò, p.), Palomba (D, Vis Pesaro, p.), Idrissi (D, Modena, p.), Dossena (D, Como, def.), Desogus (A, Cittadella, def.), Mancosu (C, svinc.), Aresti (P, svinc.), Nandez (C, Al-Qadsiah, svinc.)

–

COMO

Allenatore: Fabregas (confermato)

Acquisti: Pisano (A, Bayern Monaco, def.), Audero (P. Sampdoria, def.), Varane (D, Manchester United, svinc.), Mazzitelli (C, Frosinone, def.), Jasim (A, Al-Kahrabaa, def.), Moreno (D, Villareal, svinc.), Reina (P, Villareal, svinc.), Bierstekers (D, Vitesse, def.), Dossena (D, Cagliari, def.), Kovacik (D, Podbrezova, def.), Braunoder (C, Austria Vienna, def.), Belotti (A, Roma, def.)

Cessioni: Odenthal (D, Sassuolo, def.), Semper (P, Pisa, def.), Mustapha (A, Greuther Furth, p.), Fumagalli (A, Cosenza, p.), Curto (D, Cesena, p.), Tremolada (C, Lumezzane, p.), Solini (D, Mantova, def.), Bolchini (P, svinc.), Nsame (A, Legia Varsavia, p.)

—

EMPOLI

Allenatore: D’Aversa (nuovo)

Acquisti: Colombo (A, Milan, p.), Zurkowski (C, Spezia, p.), Viti (D, Nizza, p.), Vasquez (P, Milan, p.), Seb. Esposito (A, Inter, p.)

Cessioni: Indragoli (D, Pianese, p.), Renzi (C, Arezzo, def.), Crasta (D, Monza, p.), Luperto (D, Cagliari, def.), Brugognone (A, Sestri Levante, p.), Tonelli (D, svinc.), Destro (A, svinc.), Niang (A, svinc.), Berisha (p, svinc.), Stubljar (P, Celje, p.), Evangelisti (D, Albinoleffe, svinc.)

–

FIORENTINA

Allenatore: Palladino (nuovo)

Acquisti: Colpani (C, Monza, p.), Pongracic (D, Lecce, def.), Valentini (D, Boca Juniors, def.), Kean (A, Juventus, def.), Tarantino (A, Ascoli, def.)

Cessioni: Munetanu (A, Cluj, def.), Sene (A, Frosinone, p.), Dutu (D, Pineto, p.), Amatucci (C, Salernitana, p.), Duncan (C, Venezia, svinc.), Toci (A, Pro Patria, p.), Distefano (A, Frosinone, p.), Biagetti (D, Pro Vercelli, p.), Vigiani (C, Pro Vercelli, p.), Arthur (C, Juventus, fp), N. Pierozzi (C, Palermo, def.), E. Pierozzi (D, Taranto, p.), Fiorini (C, Rimini, def.), Castrovilli (C, Lazio, svinc.), Milenkovic (D, Nottingham Forest, def.), Gentile (D, Salernitana, p.), Dalle Mura (D, Cosenza, def.), Favasuli (C, Bari, p.), Bonaventura (C, svinc.)

—

GENOA

Allenatore: Gilardino (confermato)

Acquisti: Gollini (P, Atalanta, p.), Goncalinho (C, Belenenses, p.), Zanoli (D, Napoli, p.), Vitinha (A, Ol. Marsiglia, def.)

Cessioni: Yeboah (A, Minnesota Utd, def.), Aramu (C, Mantova, p.), Czyborra (D, WSG Tirol, p.), Boci (D, Feralpisalò, def.), Coda (A, Sampdoria, def.), Martinez (P, Inter, def.), Sarpa (D, Pontedera, p.), Calvani (P, Pontedera, p.), Gagliardi (D, Pontedera, p.), Scaravilli (D, Giugliano, def.), Buksa (A, Gornik Zabrze, def.), Strootman (C, svinc.)

—

H. VERONA

Allenatore: Zanetti (nuovo)

Acquisti: Kastanos (C, Salernitana, p.), Okou (D, Bastia, p.), Rocha Livramento (A, MVV Maastricht, def.), Charlys (C, Vitoria, def.), Frese (D, Nordsjaelland, svinc.), Harroui (C, Frosinone, def.), Mosquera (A, America, def.), Corradi (D, Vicenza, def.)

Cessioni: Toniolo (P, Legnago, p.), Kallon (A, Salernitana, p.), Bragantini (A, Mantovba, def.), D’Agostino (C, Lumezzane, def.), Lasagna (A, Bari, p.), Florio (A, Caldiero Terme, p.), Cabal (D, Juventus, def.), Henry (A, Palermo, p.), Cazzadori (A, Caldiero Terme, p.), Patanè (C, Ternana, p.), Rihai (C, Caldiero Terme, p.), Caia (A, Virtus Verona, p.), Rigo (D, Virtus Verona, p.), Bernardi (D, Trento, p.), Cetin (D, svinc.), Pierobon (C, Juve Stabia, def.), Gunther (D, Goztepe, p.), Noslin (A, Lazio, def.)

–

INTER

Allenatore: S. Inzaghi (confermato)

Acquisti: Perez (D, Betis, p.), Martinez (P, Genoa, def.), Topalovic (C, Domzale, def.), Taremi (A, Porto, svinc.), Zielinski (C, Napoli, svinc.)

Cessioni: Moretti (D, Triestina, def.), Vanheusden (D, Mechelen, p.), Silvestro (D, Foggia, def.), Sarr (A, Foggia, p.), Akinsanmiro (C, Sampdoria, p.), F.P. Esposito (A, Spezia, p.), Curatolo (A, Pro Patria, def.), Seb. Esposito (A, Empoli, p.), Stante (D, Monza, def.), Oristanio (C, Venezia, def.), Zanotti (D, Lugano, def.), Nunziatini (C, Torres, def.), Carboni (D, River Plate, p.), Stabile (D, Alcione, p.), Martini (C, Sudtirol, def.), Stankovic (C, Luzern, p.), Rovida (P, Pro Patria, def.), Cuadrado (C, svinc.), Sanchez (A, svinc.), Klaassen (C, svinc.), Sensi (C, svinc.), Iliev (C, Botev Plovdiv, def.)

–

JUVENTUS

Allenatore: Motta (nuovo)

Acquisti: Arthur (C, Fiorentina, fp), Cabal (D, Verona, def.), Thuram (C, Nizza, def.), Di Gregorio (P, Monza, p.), Adzic (C, Buducnost Pogdorica, def.), Douglas Luiz (C, Aston Villa, def.)

Cessioni: Turicchia (D, Catanzaro, p.), Huijsen (D, Bournemouthm def.), Soulè (A, Roma, def.), Garofani (P, Monopoli, p.), Morleo (D, Catanzaro, svinc.), Rabiot (C, svinc.), Coppola (D, Pisa, svinc.), Lipari (A, Lumezzane, def.), Motta (P, Reggiana, def.), Kean (A, Fiorentina, def.), Correia (A, Gil Vicente, def.), Alex Sandro (D, svinc.), Kaio Jorge (A, Cruzeiro, def.), Barrenchea (C, Aston Villa, def.), Iling (A, Aston Villa, def.)

–

LAZIO

Allenatore: Baroni (nuovo)

Acquisti: Castrovilli (C, Fiorentina, svinc.), Tavares (D, Arsenal, def.), Artistico (A, Virtus Francavilla, svinc.), Dele-Bashiru (C, Hatayspor, def.), Bordon (D, Feroviaria, def.), Munoz (C, Barcellona, svinc.), Tchaouna (A, Salernitana, def.), Noslin (A, Verona, def.)

Cessioni: Sardo (C, Saarbrucken, svinc.), Cogo (A, Legnano, p.), Marino (C, Trapani, svinc.), Marcos Antonio (C, San Paolo, p.), Kamenovic (D, Yverdon, p.), Immobile (A, Besiktas, def.), Dutu (D, Milan, svinc.), Bertini (C, Ascoli, p.), Artistico (A, Juve Stabia, p.), Crespi (A, Sudtirol, p.), Floriani (D, Juve Stabia, p.), Luis Maximiano (P, Almeria, def.), Novella (D, Potenza, def.), Raul Moro (A, Real Valladolid, def.), Adamonis (P, Catania, svinc.), Felipe Anderson (C, Palmeiras, svinc.), Luis Alberto (C, Al-Duhali, def.), Kamada (C, Crystal Palace, svinc.)

–

LECCE

Allenatore: Gotti (confermato)

Acquisti: Bertolucci (A, Monaco, def.), Marchwinski (C, Lech Poznan, def.), Kovac (C, Eintracht Francoforte, svinc.), Delle Monache (A, Sampdoria, def.), Aklil (D, Montpellier, def.), Denis (C, Lorient, def.), Gorter (C, Ajax, def.), Pehlivanov (D, Alcorcon, def.), Ubani (D, Borussia D., svinc.), Pejazic (D, Liefering, def.), Gaspar (D, Estrela Amadora, def.), Morente (A, Elche, svinc.), Fruchtl (P, Austria Vienna, def.), Pierret (C, Quevilly Rouen Metropole, svinc.)

Cessioni: Blin (C, Palermo, def.), Pongracic (D, Fiorentina, def.), Viola (P, Team Altamura, def.), Venuti (D, Sampdoria, def.), Bleve (P, Carrarese, p.), Dermaku (D, svinc.), Almqvist (A, Rostov, fp), Touba (D, Basaksehir, fp), Brancolini (P, svinc.), Pascalau (D, Dinamo Bucarest, def.)

—

MILAN

Allenatore: Fonseca (nuovo)

Acquisti: Pavlovic (D, Red Bull Salzburg, def.), Morata (A, Atl. Madrid, def.), Dutu (D, Lazio, svinc.), Jimenez (D, Real Madrid, def.)

Cessioni: Colombo (A, Empoli, p.), Maldini (A, Monza, def.), Romero (C, Alaves, p,), Simic (D, Anderlecht, def.), Vasquez (P, Empoli, p.), Sala (C, Pisa, svinc.), Caldara (D, Modena, svinc.), Lazetic (A, TSC, p.), Mirante (P, svinc.), Kjaer (D, svinc.), Giroud (A, Los Angeles, svinc.), De Ketelaere (A, Atalanta, def.)

—

MONZA

Allenatore: Nesta (nuovo)

Acquisti: Maldini (A, Milan, def.), Silvestri (P, Udinese, def.), Buzi (A, Sudtirol, p.), Crasta (D, Empoli, p.), Stante (D, Inter, def.), Azarovs (D, Trento, p.), Forson (A, Manchester United, svinc.)

Cessioni: Colpani (C, Fiorentina, p.), Antov (D, Cremonese, p.), Mancuso (A, Mantova, def.), Ferraris (A, Pescara, def.), Kassama (D, Trento, def.), Zoppi (C, Lucchese, def.), Di Gregorio (P, Juventus, p.), Anastasio (D, Catania, def.), Donati (D, svinc.), Gomez (A, svinc.), Popovic (C, Napoli, svinc.)

–

NAPOLI

Allenatore: Conte (nuovo)

Acquisti: Buongiorno (D, Torino, def.), Marin (D, Real Madrid, def.), Spinazzola (D, Roma, svinc.), Popovic (C, Monza, svinc.)

Cessioni: Marchisano (C, Cavese, p.), Ostigard (D, Stade Rennais, def.), Lindstrom (C, Everton, p.), Marranzino (A, Cavese, p.), Vigliotti (A, Cavese, p.), Ambrosino (A, Frosinone, p.), Cioffi (A, Rimini, p.), Giannini (C, Albinoleffe, p.), Solmonte (A, Turris, svinc.), Pellino (P, Giugliano, svinc.), Peluso (C, Giugliano, svinc.), D’Agostino (A, Giugliano, p.), Vilardi (A, Potenza, p.), Vergara (C, Reggiana, p.), Zanoli (D, Genoa, p.), Sgarbi (A, Bari, p.), Obaretin (D, Bari, p.), Zielinski (C, Inter, svinc.), Idasiak (P, svinc.), Demme (C, Herta Bsrlino, svinc.)

—

PARMA

Allenatore: Pecchia (confermato)

Acquisti: Suzuki (P, Saint-Truiden, def.), Valeri (D, Frosinone, svinc.)

Cessioni: Sits (A, Helmond, p.), Turk (P, Ruch Chorzow, def.), Borriello (P, Triestina, svinc.), Pavone (A, svinc.), Vona (D, Latina, def.), Ansaldi (D, svinc.), Zagaritis (D, Almere City, svinc.), Lanini (A, Benevento, svinc.), Tutino (A, Cosenza, def.)

—

ROMA

Allenatore: De Rossi (confermato)

Acquisti: Dovbyk (A, Girona, def.), Soulè (A, Juventus, def.), Dahl (D, Djurgardens, def.), Ryan (P, AZ, svinc.), Le Fee (C, Stade Rennais, def.), Sangarè (D, Levante, def.)

Cessioni: Cherubini (A, Carrarese, p.), Pagano (C, Catanzaro, p.), Chesti (D, Pianese, p.), Aouar (C, Al Ittihad, def.), D’Alessio (C, Cittadella, svinc.), Spinazzola (D, Napoli, svinc.), Rui Patricio (P, svinc.), Belotti (A, Como, def.)

—

TORINO

Allenatore: Vanoli (nuovo)

Acquisti: Krzyzanowski (D, Wisla Cracovia, p.), Plaia (P. Spezia, p.), Chè Adams (A, Southampton, svinc.), Conzato (A, Vicenza, p.), Paleari (P, Benevento, def.), Coco (D, Las Palmas, def.), Masina (D, Udinese, def.)

Cessioni: Haveri (C, Campobasso, p.), Silva (C, Crotone, p.), Rauti (A, Vicenza, p.), Dell’Aquila (A, Pro Vercelli, p.), Buongiorno (D, Napoli, def.), Antolini (D, Vis Pesaro, p.), Di Marco (C, Juve Stabia, p.), Gemello (P, svinc.), Rodriguez (D, svinc.), Djidji (D, svinc.)

–

UDINESE

Allenatore: Runjaić (nuovo)

Acquisti: Bravo (A, Bayer Leverkusen, def.), Pizarro (A, Colo-Colo, def.), Lucca (A, Pisa, def.)

Cessioni: Martins (A, Botafogo, def.), Silvestri (P, Monza, def.), Tikvic (D, Watford, p.), Pereyra (C, AEK, svinc.), Walace (C, Cruzeiro, def.), Masina (D, Torino, def.)

—

VENEZIA

Allenatore: Di Francesco (nuovo)

Acquisti: Duncan (C, Fiorentina, svinc.), Oristanio (C, Inter, def.), Baudouin (D, Piacenza, svinc.), Doumbia (C, Albinoleffe, def.)

Cessioni: Ullmann (D, svinc.), Da Pozzo (A, Pianese, p.), Novakovich (A, Bari, p.), Modolo (D, rit.), Cheryshev (A, svinc.), Cuisance (C, Hertha Berlino, def.)

—

LEGENDA

P, D, C, A (dopo il nome) rappresentano il ruolo (portiere, difensore, centrocampista, attaccante)

p = prestito

def = titolo definitivo

fp = fine prestito

svinc. = svincolato