SECONDA CATEGORIA/C – Prende il via il girone di ritorno: programma e arbitri della 14ª giornata

Prende il via il girone di ritorno anche nel campionato di Seconda Categoria pugliese, girone C. Turno casalingo per il Cursi capoclassifica, che riceve l’Andrano. Per il Parabita, impegno a Collepasso. Il Real Ruffano se la vedrà col Surbo mentre lo Spartak attende la visita del Vernole. Turno di riposo per lo Specchia.

Programma e arbitri della 14esima giornata:

dom. 12/01 h 14.30

Collepasso-SD Parabita: Lorenzo Calabrese di Lecce

Cursi-N. Andrano: Francesco Bruno di Lecce

San Cassiano-Alessano: Simone Delle Rose di Lecce

San Pietro Vernotico-Real Neviano: Andrea Pedone di Taranto – a Campi Sal.

SG Surbo-Real Ruffano: Vito Del Vecchio di Brindisi

Spartak Ruffano-Vernole: Giuseppe Ventricelli di Lecce

(riposa AP Specchia)

–

CLASSIFICA: Cursi 27 – SD Parabita, Real Ruffano e Spartak Ruffano 26 – San Cassiano 23 – Vernole 22 – Real Neviano 15 – Alessano 11 – SG Surbo 10 – AP Specchia e SP Vernotico 8 – Andrano 7 – Collepasso 6.

NOTE: SP Vernotico, Real Ruffano, SG Surbo e Andrano una gara in meno.