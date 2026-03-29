SECONDA CATEGORIA/C – Risultati 24ª giornata, classifica e prossimo turno
SECONDA CATEGORIA/C – Risultati 24ª giornata, classifica e prossimo turno
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 25 – 10ª rit.
(12.04.2026 h 16)
Soleto-Carosino
SG Surbo-CD Poggiardo
San Giorgio-KP Gallipoli
VS Torchiarolo-Monteiasi
Spongano-Pol. Martius
Olympique Lecce-Presicce Acquarica
San Donaci-Real Neviano
Riposa CD Melissano
Da recuperare: Olympique Lecce-KP Gallipoli (02/04 h 18.30), Spongano-San Giorgio (08/04), Presicce Acquarica-Melissano (09/04 h 16, dal 55′, 1-1), San Giorgio-Soleto (ddd)
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REGOLAMENTO: la prima classificata accede direttamente in Prima Categoria; ai playoff seconda-quinta, terza-quarta. Se il distacco è di almeno sette punti, passa direttamente in finale la miglior classificata con supplementari in caso di parità al 90′; finale tra le vincenti 1° turno in casa della miglior classificata (gara unica) con supplementari in caso di parità al 90′. Per l‘eventuale ripescaggio in Prima Categoria sarà stilata una classifica tra: 1. società vincenti playoff; 2. società perdenti finale playoff; 3. società perdenti al primo turno playoff; 4. società non partecipanti al primo turno playoff per la regola dei sette punti.
Retrocede direttamente l’ultima classificata (non si disputano playout).
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(in collaborazione con calciowebpuglia)