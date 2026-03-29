Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ph: SalentoSport

GIOVANILI – Torneo delle Regioni, buone notizie solo dall’Under 17: i risultati della 2ª giornata

GIOVANILI 51 secondi ago

Buone notizie per l’Under 15 pugliese di Francesco Di Palma che, dopo la seconda giornata del Torneo delle Regioni che si sta disputando nella nostra regione, è ancora a punteggio pieno dopo il successo per 2-1 sull’Emilia Romagna nella sfida giocata oggi a Maglie. Gol pugliesi di Neviera e Lombardi. Nell’altro incontro di Melissano, Marche batte Trento 3-0. Classifica: Puglia 6; Emilia Romagna e Marche 3; Trento 0. Domani ultima giornata del girone: Emilia Romagna-Trento ad Aradeo, Puglia-Marche a Matino (ore 9.30).

Resta a zero punti l’Under 17 di Gioacchino Prisciandaro dopo la sconfitta odierna contro l‘Emilia Romagna (2-1 a Maglie, gol pugliese di Pastore); nella partita di Melissano, Marche batte Trento 1-0. Classifica: Emilia Romagna 6; Marche e Trento 3; Puglia 0. Domani: Emilia Romagna-Trento ad Aradeo, Puglia-Marche a Matino (ore 11.30).

Battuta d’arresto per l’Under 19 di Vincenzo Tavarilli , sconfitta 2-1 dall’Emilia Romagna (gol pugliese di Domenico Caliò); nella partita di Melissano, Marche batte Trento 1-0. Classifica: Emilia Romagna 6; Puglia e Marche 3; Trento 0. Domani Emilia Romagna-Trento ad Aradeo, Puglia-Marche a Matino (ore 16.30).

Male anche la femminile pugliese, sconfitta 3-0 dall’Emilia Romagna; nell’incontro di Melissano, Trento batte Marche 1-0. Classifica: Trento 6; Marche ed Emilia Romagna 3; Puglia 0. Domani ad Aradeo Emilia Romagna-Trento; a Matino, Puglia-Marche (ore 14).

Tags: