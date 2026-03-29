GIOVANILI – Torneo delle Regioni, buone notizie solo dall’Under 17: i risultati della 2ª giornata

Buone notizie per l’Under 15 pugliese di Francesco Di Palma che, dopo la seconda giornata del Torneo delle Regioni che si sta disputando nella nostra regione, è ancora a punteggio pieno dopo il successo per 2-1 sull’Emilia Romagna nella sfida giocata oggi a Maglie. Gol pugliesi di Neviera e Lombardi. Nell’altro incontro di Melissano, Marche batte Trento 3-0. Classifica: Puglia 6; Emilia Romagna e Marche 3; Trento 0. Domani ultima giornata del girone: Emilia Romagna-Trento ad Aradeo, Puglia-Marche a Matino (ore 9.30).

Resta a zero punti l’Under 17 di Gioacchino Prisciandaro dopo la sconfitta odierna contro l‘Emilia Romagna (2-1 a Maglie, gol pugliese di Pastore); nella partita di Melissano, Marche batte Trento 1-0. Classifica: Emilia Romagna 6; Marche e Trento 3; Puglia 0. Domani: Emilia Romagna-Trento ad Aradeo, Puglia-Marche a Matino (ore 11.30).

Battuta d’arresto per l’Under 19 di Vincenzo Tavarilli , sconfitta 2-1 dall’Emilia Romagna (gol pugliese di Domenico Caliò); nella partita di Melissano, Marche batte Trento 1-0. Classifica: Emilia Romagna 6; Puglia e Marche 3; Trento 0. Domani Emilia Romagna-Trento ad Aradeo, Puglia-Marche a Matino (ore 16.30).

Male anche la femminile pugliese, sconfitta 3-0 dall’Emilia Romagna; nell’incontro di Melissano, Trento batte Marche 1-0. Classifica: Trento 6; Marche ed Emilia Romagna 3; Puglia 0. Domani ad Aradeo Emilia Romagna-Trento; a Matino, Puglia-Marche (ore 14).