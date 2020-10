SECONDA CATEGORIA/C – Il programma della prima giornata e le designazioni arbitrali

Così come per la Prima, con grande fatica e prudenza, riparte anche la Seconda Categoria pugliese. Quattordici le squadre ai nastri di partenza nel girone C, sono diversi gli esordi assoluti in categoria.

Tutte le partite avranno inizio alle ore 15.30 di domani pomeriggio, con il seguente programma e le designazioni arbitrali:

dom. h 15.30

Euro Sport Academy-San Pietro Vernotico: Daniele Bruno di Taranto

Melpignano-N. Andrano: Antonio Pio Casaluce di Brindisi

Presicce Acquarica-Poggiardo: Jacopo Sperti di Lecce

Rinascita Refugees-Alessano: Vincenzo Chirulli di Brindisi

Aradeo-Real Carovigno: Andrea Romano di Lecce

SG Surbo-Vernole: Antonio Calò di Casarano

TAF Ceglie-Real Neviano: Carlo Vigilante di Taranto