SECONDA CATEGORIA/C – Il Giudice sportivo della 18ª giornata

Scappa via il Real Ruffano che travolge in casa il Neviano e approfitta del mezzo stop del Parabita e del turno di riposo dello Spartak per allungare in classifica. Il Cursi si aggiudica lo scontro diretto col Vernole e aggancia lo Spartak al terzo posto. Vittorie per Alessano, San Pietro Vernotico e Collepasso. I tabellini…