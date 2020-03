VIRTUS MATINO – Costantino: “Sava squadra molto forte, è il momento decisivo: il destino è tutto nelle nostre mani”

Aveva chiesto una prestazione gagliarda e di carattere la presidentessa della Virtus Matino, Cristina Costantino, ed i suoi ragazzi hanno risposto presente, battendo l’Aradeo e rimanendo ancora in scia della capolista Atletico Racale: “Sono molto contenta della prestazione dei ragazzi – spiega ai nostri microfoni -, molto bravi e presenti nella gara soprattutto dal punto di vista nervoso, su un terreno di gioco che sapevamo non avrebbe favorito lo spettacolo. Dopo il gol dell’Aradeo siamo stati bravi a soffrire, rispondendo colpo su colpo ad una squadra molto brava e organizzata, a cui sento il dovere di fare i miei più sinceri complimenti“.

Domenica potrebbe essere una giornata molto importante, con l’Atletico Racale che farà visita alla De Cagna, mentre la Virtus Matino sarà impegnata nella difficile sfida contro il Sava, compagine falcidiata dal Giudice sportivo, ma comunque alla ricerca di punti preziosi per un piazzamento playoff: “A mio modo di vedere il Sava è una squadra veramente molto forte – continua la numero uno della Virtus –, con diversi calciatori importanti. Mancheranno Vasco e Maraglino, ma mister Marangio saprà adottare le giuste contromosse, poiché si tratta di un tecnico molto preparato e che non lascia veramente nulla al caso. Nella gara d’andata tornammo da Sava con una sconfitta, arrivata in seguito ad una delle peggiori prestazioni stagionali. In questi giorni – prosegue – ho chiesto ai ragazzi di dare ancora di più, siamo arrivati allo sprint finale, mancano cinque delle famose sette finali, il destino è tutto nelle nostre mani e quindi è giusto curare ogni singolo dettaglio. Per il resto stiamo cercando di fare ancora più gruppo, di compattarci ancora di più, senza tralasciare nulla. Credo che questa sia la fase più importante di tutta la stagione, e quindi servirà anche da parte nostra curare ogni singolo dettaglio“.

L’approdo in finale di Coppa Italia Promozione dell’Atletico Racale, potrebbe in un certo senso aiutare anche la Virtus, ma la presidentessa del sodalizio biancazzurro chiude in maniera netta ogni discorso: “Non credo nel modo più assoluto che una squadra come il Racale possa essere deconcentrata dalla finale di Coppa, anche perché lo spostamento delle date della finale, consentirà di vivere la situazione del doppio impegno anche in maniera più serena. Noi non dovremmo assolutamente farci influenzare da fattori esterni e – conclude –, dovremmo pensare solo ed esclusivamente al nostro cammino, tutto il resto può far parte di una sana pretattica “.