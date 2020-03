PROMOZIONE/B – Il Giudice sportivo della 25ª e di Coppa Italia. Stabilito il calendario delle due finali tra Racale e United Sly

Di seguito le decisioni del Giudice sportivo dopo le partita della 23esima giornata in Prima Categoria, gironi B e C. GIRONE B CALCIATORI – Tre giornate di squalifica per Giuseppe Monopoli (Lizzano); due giornate per Antonello Manelli (Polimnia); una giornata per Pietro R. Gennari e Riccardo Caforio (DB Manduria), Giuseppe Recchia (L. Erchie), Andrea Gentile…