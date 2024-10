TAURISANO – Botrugno si è dimesso, sulla panchina granata ritorna Andrea Manco

La sconfitta di Otranto è stata fatale per la panchina di Vittorio Botrugno, dimissionario dall’Asd Taurisano 1939 subito dopo la gara. Al suo posto arriva un altro taurisanese doc, mister Andrea Manco, sulla panchina granata dopo quasi sei anni dall’ultima esperienza, sempre in Promozione.

Il comunicato del club: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto al nostro nuovo allenatore, Andrea Manco. Con tanta esperienza e una visione strategica. Non vediamo l’ora di vederlo in azione e di iniziare questa nuova avventura insieme. Uniti per raggiungere il nostro obiettivo!”.

Il nuovo esordio di Manco sulla panchina del Taurisano avverrà domenica prossima, 13 ottobre, nella sfida casalinga contro la Rinascita Refugees.