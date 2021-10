TALSANO-CD GALLIPOLI – Scatenato Doukourè, tripletta e quarto successo giallorosso

Altro giro, altro successo per il Città di Gallipoli. Gli uomini di mister Carrozza tornano vincitori dall’insidiosa trasferta di Talsano, grazie ad un secco 0-3, firmato Amara Doukoure, autentico mattatore di giornata ed autore della tripletta decisiva.

La prima occasione è del Talsano con Ungaro, che conclude alto dopo una buona azione personale. Tre minuti più tardi serpentina di Portaccio che tira in porta ma trova preparato Notaristefano che spedisce in corner. Il Gallipoli tiene botta ed al minuto 24 mette la freccia. Atif ruba palla sulla trequarti e lancia una velenosa ripartenza, con Iurato che serve l’accorrente Doukoure, abile a trafiggere l’estremo di casa con un mancino chirurgico. Al 33′ ci prova il solito Mignogna ma la sua conclusione dal limite termina la sua corsa poco sopra la traversa.

Ad inizio ripresa il Gallipoli controlla bene la contesa, arginando nel migliore dei modi i tentativi dei padroni di casa chiudendo i conti con il solito Doukoure, che con uno splendido sinistro a giro, sentenzia per la seconda volta l’incolpevole Notaristefano. Sei minuti più tardi l’attaccante ivoriano lanciato in campo aperto cala il tris, siglando la sua prima tripletta in maglia giallorossa. Ancora un importante successo per la banda Carrozza, che giovedì ospiterà il Tricase, nel secondo turno di Coppa Italia Promozione e domenica è atteso da un’altra trasferta in terra tarantina, in casa dello Spartan Legend Ginosa.

IL TABELLINO

TALSANO-CITTÀ DI GALLIPOLI 0-3

RETI: 24′ pt, 13′ st e 19′ st Doukoure

TALSANO: Notaristefano, Franco (31’ st Ciardo), Dima, Lecce, La Gioia, Ungaro, Cellamare (16’ st Camara), Montervino, De Comite (16’ st Peluso C.), Montanaro (7’ st Grillo), Mignogna (27’ st Gatto). All. Pettinicchio.

CITTÀ DI GALLIPOLI:Passaseo, Schirosi, Atif (24’ st Marulli), Cardinale, Carrozza F., Matere, Portaccio (22’ st Nuzzo), Sansò, Doukoure (31’ st Muciaccia), Scialpi, Iurato (16’ st Malerba). All. Carrozza A.

ARBITRO: Nasca di Barletta.

NOTE: ammoniti Lecce, Ungaro, La Gioia (T), Muciaccia (G).

