PROMOZIONE/B – Taurisano leader, ma il CD Gallipoli è a un passo. Leverano ok: i tabellini della 5ª

Città di Gallipoli a segno anche sul campo del Talsano con Doukoure grande protagonista. La squadra di Sandro Carrozza è ancora a punteggio pieno (con una gara da recuperare), con un punto di svantaggio dal Taurisano, primo con 13 lunghezze, vittorioso sul Novoli. Colpaccio del Leverano a Tricase: i bianconeri sono al terzo posto, a due punti dal CD Gallipoli e a tre dal Taurisano. Prima vittoria stagionale (e nella sua storia, in Promozione) per il Capo di Leuca, corsaro a Veglie. Pareggi per Brilla Campi e Avetrana e per Galatina e PS Legend.

Tutti i tabellini della quinta giornata del girone B di Promozione.

TAURISANO-NOVOLI 2-0

RETI: 3′ st Preite, 26′ st Luca

TAURISANO: Potenza, Arnisi, Musio, Zilli (43′ st Gigante), Ciurlia, Alessandrì (37′ st mele), Scarlino (29′ st Di Seclì), Galati, Luca (25′ st Vantaggiato), De Giorgi, Preite (16′ st Torsello). All. Bray.

NOVOLI: Reho, Martina (44′ st Gurau), Fasiello, Franco, Indirli, Capone, De Blasi (19′ st Fedele), Quarta (28′ st Gennari), Massaro (36′ st Campilongo), Poleti, Palazzo (12′ st Cappellini). All. Marangio.

ARBITRO: Leopizzi di Lecce.

—

GALATINA-PS LEGEND 1-1

RETI: 20′ pt Pascali (G. G), 40′ pt Ciriello (SL)

GALATINA (form. iniz.): Minerba, Leanza, Mingiano, Zaminga, Bramato, Costantini, Bdyiaie, Aloisi, Pascali G., Pascali A., Giorgetti. All. Contaldo.

PS LEGEND (form. iniz.): Giampietruzzi, Vecchione, Alassia, Lo Russo, Crudele, Bruno, Letizia, Perrone, Camara, D’Angelo, Ciriello. All. Passarelli.

ARBITRO: Matera di Barletta.

—

TALSANO-CITTÀ DI GALLIPOLI 0-3

RETI: 24′ pt, 13′ st e 19′ st Doukoure

TALSANO: Notaristefano, Franco (31’ st Ciardo), Dima, Lecce, La Gioia, Ungaro, Cellamare (16’ st Camara), Montervino, De Comite (16’ st Peluso C.), Montanaro (7’ st Grillo), Mignogna (27’ st Gatto). All. Pettinicchio.

CITTÀ DI GALLIPOLI: Passaseo, Schirosi, Atif (24’ st Marulli), Cardinale, Carrozza F., Matere, Portaccio (22’ st Nuzzo), Sansò, Doukoure (31’ st Muciaccia), Scialpi, Iurato (16’ st Malerba). All. Carrozza A.

ARBITRO: Nasca di Barletta.

NOTE: ammoniti Lecce, Ungaro, La Gioia (T), Muciaccia (G).

–

TRICASE-LEVERANO 0-3

RETI: 12′ pt De MIchele, 39′ pt Giannuzzi, 41′ st Fonte

TRICASE: Bibba, Mauro, Orlando, Rizzo (30′ st Zocco), Citto, Silva, Diallo (1′ st Caputo), Otmani (30′ st Di Maglie), Bonaventura (16′ st Munua), Rosafio (1′ st Chiffi), Conde. All. De Giuseppe.

LEVERANO: Tramacere, Puscio, Pasculli, Giannuzzi, De Carli, Elia, Lauretti (37′ st Mazzotta), paiano (35′ st Muci), Quarta (39′ st Fonte), De Michele (47′ st Dell’Anna), Kone (42′ st Spedicato). All. Renis.

ARBITRO: Alfieri di Lecce.

—

BRILLA CAMPI-AVETRANA 0-0

BRILLA CAMPI: Napoli, Spedicato (34′ st Carlà), Iaia A., Iaia S., Tondo, Tamborrino, Resinato, Caravaglio, Pezzuto (1′ st Lupo, 34′ st De Matteis), Marti, Greco. All. Patruno.

AVETRANA: Laghezza, Maggio, Di Giulio, Di Silvestro, Trisciuzzi, Talò, Massaro (28′ st Arena), Gioia, Sanyang (8′ st Toumi), Malagnino, Birtolo. All. Crescenzio.

ARBITRO: Caldararo di Lecce.

—

VEGLIE-CAPO DI LEUCA 0-2

RETI: 12′ st Ponzo rig., 48′ st Monteduro

VEGLIE: Polito, Errico, De Mauro (30′ st Ricchiuti), Rotunno (12′ st Manca), Carluccio (39′ st Conte), De Luca, Indirli (21′ st Palma), De Lorenzis, Campioto, Lillo, Dampha (20′ pt Alemanno). All. Calabrese.

CAPO DI LEUCA: Potenza, Ferraro (30′ st De Santis), Maiolo, Florio, Crisafulli, Caracciolo, Pirelli (30′ st Antonazzo), Trotta (25′ st Costantini), Ponzo, Imperato, Monteduro. All. Corvaglia.

ARBITRO: Lucanie di Molfetta.

—

G. MELENDUGNO-V. LOCOROTONDO 0-1

RETI: 45′ pt Montaldi

G. MELENDUGNO: Nuzzaci, De Giorgi, Greco, Nocco, Magnolo, Colagiorgio (27′ st Tarantino), Permeti (48′ st Saracino), De Mitri, Brindisi (41′ st Verri), Pastore (20′ st Fanigliulo), Lenti (20′ st Creti). All. Castrignanò.

V. LOCOROTONDO: Costantino, Rubino, Angelini, Venere, Neglia, Calia (42′ st Lacirignola), Serri (42′ st D’Onghia), Galiano, Montaldi, Palazzo (36′ st Speciale), Salamina. All. Rosato.

ARBITRO: Casula di Taranto.

NOTE: ammoniti De Mitri (M), Neglia, Angelini (L).

(foto: l’esultanza del Taurisano, da FB)