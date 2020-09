PROMOZIONE – I tabellini delle gare di ritorno del 1° turno di Coppa Italia

Avvio di campionato e di gara da dimenticare per la Virtus Francavilla che concede tre gol al Bari nei primi 30 minuti e deve soccombere, alla fine, per 2-3. Pronti via ed è Antenucci a portare avanti i bianccorossi con un gol da vero uomo d’area. i biancazzurri stentano a reagire e subiscono lo 0-2…