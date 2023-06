Calato ufficialmente il sipario sul campionato di Promozione pugliese, con le promozioni dirette di Virtus Mola e Atletico Racale e con la vittoria dei playoff di Brilla Campi e Nuova Spinazzola, ricapitoliamo classifica e verdetti.

La classifica finale di Promozione pugliese girone B e i verdetti 2022/23:

Atl. Racale 59;

Brilla Campi 58; Taurisano 54; Mesagne 50; Copertino 40; Veglie 39; Talsano 37; Atl. Tricase e Leverano 36; Ceglie e Cedas Avio Brindisi 32; V. Locorotondo 23; Atl. Martina 15; G. Melendugno 1.

Atl. Racale promosso in Eccellenza; Brilla Campi vincitore dei playoff; Atletico Martina e G. Melendugno retrocesse direttamente in Prima Categoria.

—

Classifica finale girone A:

Virtus Mola 61;

N. Spinazzola 55; Lucera 48; Atl. Acquaviva 47; Levante Azzurro 45; Nuova Daunia 38; V. Palese 36; V. San Ferdinando 35; Bitritto Norba 29; Don Uva 27; Città di Trani e Real San Giovanni 25; FC Capurso 22; R. Rutiglianese 12.

Virtus Mola promossa in Eccellenza; Nuova Spinazzola vincitrice playoff; Rinascita Rutiglianese (direttamente) e Real San Giovanni (via playout) retrocesse in Prima Categoria.