PROMOZIONE – Playoff e playout per il girone A, 25ª giornata nel girone B: programma e arbitri

I due gironi di Promozione procedono in maniera asincrona. Nel girone A, domani pomeriggio (ore 16.30), si giocheranno le due gare di semifinali playoff e la sfida playout. Per i playoff: Arboris Belli-Bitritto Norba: Luigi Lacerenza di Barletta (Scorrano-Tangaro), Foggia Incedit-N. Spinazzola: Luca Schifone di Taranto (De Marzo-Calabrese); per i playout: R. Rutiglianese-Sp. Apricena: Nico Valentini di Brindisi (Battista-Sindaco).

Nel girone B, invece, si giocherà la 25esima e penultima giornata. Con il Città di Gallipoli ormai promosso, restano in ballo i verdetti playoff, playout e retrocessione diretta. Ai playoff sono ormai matematicamente qualificati Novoli e Tricase. Gli ultimi due posti se li giocheranno Taurisano, Leverano, Talsano e Locorotondo. Più complicata la situazione retrocessione/playout. Ad oggi, il Galatina sarebbe retrocesso e Melendugno e Capo di Leuca si giocherebbero la sfida salvezza, ma, dal Brilla Campi in giù, sono ancora tutte in gioco.

Il programma e le designazioni arbitrali (dom. ore 16.30)

Avetrana-Tricase: Raffaele Labarile di Bari (Garofalo-Stellacci)

Brilla Campi-Galatina: Luca Bernardi di Molfetta (Prigigallo-Novielli) – a San Pancrazio Sal.

CD Gallipoli-Taurisano: Giuseppe Pellecchia di Bari (Bono-De Candia)

PS Legend-Capo di Leuca: Saverio Lavenuta di Bari (Sibilio-Sorgente)

Talsano-G. Melendugno: Natale Rossiello di Molfetta (Dimonte-Lamacchia)

Veglie-Novoli: Marco Albano di Taranto (Maizzi-De Pandis)

V. Locorotondo-Leverano: Mauro A. Portoso di Molfetta (Di Muzio-Lauriola)

—

CLASSIFICA: CD Gallipoli 64; Novoli 43; Tricase 40; Taurisano 37; Leverano 36; Talsano 34; Locorotondo 32; Brilla Campi e PS Legend 28; Veglie 27; Avetrana 26; G. Melendugno 25; Capo di Leuca 22; Galatina 21.