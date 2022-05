PROMOZIONE – Il menu odierno: playoff, playout e finale di Coppa Italia

Prende il via la post-season del girone B di Promozione pugliese. Stravinto il campionato dal Città di Gallipoli, oggi è il turno della semifinale playoff tra Atletico Tricase e Taurisano. Chi vincerà, andrà a giocarsi la finale sul campo del Novoli, domenica prossima.

Nei due confronti diretti di campionato, ha avuto la meglio il Taurisano che ha vinto a Tricase per 1-2 ed, in casa, per 1-0. Ma, questo pomeriggio, sarà tutt’altra storia, giacché la formazione di mister Sandrino De Giuseppe può giocare su due risultati su tre per via della miglior classifica nella stagione regolare (41 punti contro 40). Arbitrerà la partita il signor Niccolò Salomone di Bari. Calcio d’inizio alle ore 16.30.

Per quanto concerne i playout, Melendugno e Capo di Leuca si giocano la permanenza in categoria. Nei due confronti diretti di campionato, un successo casalingo ciascuno (3-0 il Capo di Leuca, 2-0 il Melendugno). Anche in questo caso, se sarà pareggio al 90′, si giocheranno due tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, si salverà il Melendugno per la miglior classifica nella stagione regolare (26 punti contro 25). Arbitrerà il signor Montanaro di Taranto.

Per chiudere, nel pomeriggio è in programma anche la finale d’andata di Coppa Italia Promozione tra Foggia Incedit e Avetrana. Si gioca all’ex campo Figc del capoluogo dauno a partire dalle ore 16.30. Dirigerà la sfida il signor Lovascio di Molfetta. Gara di ritorno prevista ad Avetrana tra sette giorni.