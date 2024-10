PROMOZIONE/B – I tabellini della 5ª giornata

Promozione pugliese girone B 2024/25, i tabellini della quinta giornata:

COPERTINO-CAROVIGNO 2-2

RETI: 3′ pt Odone (CA), 17′ pt rig. Gallucci (CO), 29′ st Marangione (CA), 49′ st Lillo (CO)

COPERTINO: Margiotta, Nestola (38′ st Musardo), Della Bona, Fontanella, Conte, Franco (33′ st Mazzotta), Lillo, Frisenda, Ciccarese (18′ st Dimattia), Stella, Gallucci (28′ st Alemanno). All. Caragiuli.

CAROVIGNO: Lamarina, Perrone M., Lanzillotti, Sescu, Talò, Perrone A., Cardellicchio (17′ st Marangione), Odone, Turco (38′ st Taddeo), Venere, Diwouta. All. Franco.

ARBITRO: Parente di Bari.

—

MESAGNE-LEVERANO 1-1

RETI: 19′ pt Manta Ale. (M), 43′ pt Laena (L)

MESAGNE (f.i.): Dipietrangelo, Armenia, Picos Pacheco, Diagne, Grande, Orfano, Petracca, Taveri, Keita, Manta Al., Manta An. All. Di Serio.

LEVERANO (f.i.): Bruno, De Giorgi, Dimastrogiovanni, Valentino, Pasculli, Gubello, Pinto, Spedicato, Palazzo, Laena, De Luca. All. Pedone.

ARBITRO: Bisanti di Casarano.

—

TOMA MAGLIE-V. MATINO 1-2

RETI: 40′ pt Carrino (VM), 37′ st Cato (TM), 43′ st Pirretti (VM)

TOMA MAGLIE: Moschella, Castellaneta (17′ st Pacharroman), Tecci (17′ st Ramanaj), Ongonia, Galvez, Gningue, Cato, Diaz (44′ st Coluccia S.), Melono, Fernandez, Romano (34′ st Stincone). All. Salvadore.

V. MATINO: Russo, Suppressa, Sperti (30′ st Schiavano), Pirretti, Monteleone, Perrone, Maniglio, Marino (17′ st Elia), Carrino (35′ st Nestola), Villani, De Vito. All. Sarcinella.

ARBITRO: Lombardo di Brindisi.

—

OTRANTO-TAURISANO 1-0

RETI: 28′ st Conte

OTRANTO: Caroppo, Beron, Vigliotti, Negro S., Liquori, Conte, Piccinno (37′ st Valentini M.), Valentini Ma., Mossolini, Pietrangelo (37′ st Piccinni), Tourè (43′ pt Marzo). All. Mazzeo.

TAURISANO: Rollo, Quaranta (18′ st Bisanti), Imperato (11′ st Capoccia), Maiolo, Mele, Cavalieri, Castrì, Sansò (21′ st Almeyra), Mingiano, Negro G. (21′ st Perdicchia), Brue. All. Botrugno.

ARBITRO: Cacciapaglia di Bari.

(US Otranto Calcio) – Vittoria di misura e meritata per il Città di Otranto. L’undici del presidente Luigi Santo regola 1-0 il quotato Taurisano e si issa nelle posizioni di alta classifica. Tre punti importanti per la compagine allenata da Vincenzo Mazzeo quelli conquistati al cospetto di una formazione costruita per essere protagonista e che pure al “Nachira” ha dimostrato un lignaggio importante. L’avversario incontrato dà ulteriore valore all’affermazione di Lorenzo Piccinno e compagni che hanno messo in mostra qualità tecniche e di personalità di primo livello. Avvio frizzante di partita. Tra gli assoluti protagonisti di giornata, Pietrangelo “telefona” a Rollo dal limite e sul capovolgimento di fronte Caroppo è attento a respingere, Giuseppe Negro non trova la porta sulla ribattuta. All’8’contropiede biancazzurro orchestrato da Tourè che arriva in area di rigore, sterza su un avversario ma calcia su Rollo in uscita disperata. Passano una decina di minuti e l’Otranto spreca un’altra ripartenza tre contro uno, il Taurisano si salva. A metà frazione, sinistro velenoso di Valentini dal limite, palla a lato. Nella seconda parte di primo tempo, gli ospiti prendono campo e si fanno vedere a più riprese in prossimità dell’area di rigore avversaria. Caroppo è determinante su calcio piazzato dal vertice di destra dei 16 metri. Castri calcia tagliato di sinistro, la sfera passa tra un nugolo di calciatori, l’estremo difensore di casa è attento nella respinta. La ripresa vede partire meglio i locali. La pressione biancazzurra è forte, Marzo imperversa sull’esterno di destra: il primo squillo di tromba è di Piccinno, conclusione dal limite a giro di destro, Rollo manda in angolo. Appena entrato in campo Perdicchia, attaccante granata, si fa vedere con un buono spunto, la conclusione è sbilenca. Il gol che decide la sfida arriva al 28’. Sugli sviluppi del sesto corner di giornata, Vigliotti manda in area un pallone invitante sul quale il più lesto a intervenire è Nicolò Conte: il centrale difensivo è pronto al tocco vincente sottomisura. Il Taurisano cerca di reagire, la qualità non manca nelle giocate e nelle trame orchestrate da Maiolo e soci, latitano però le conclusioni. Al 37’, anzi, è il Città di Otranto ad andare vicino al raddoppio. Dai 30 metri Vigliotti calcia una punizione mancina magistrale, Rollo vola alla sua destra e nega il gol che avrebbe chiuso la contesa. Il finale di partita corre via senza ulteriori sussulti, al triplice fischio finale esplode la gioia biancazzurra. Il Città di Otranto si prepara a un doppio impegno. Giovedì pomeriggio al “Tamborino Frisari” va in scena l’andata del secondo turno di Coppa Italia. Domenica prossima altra sfida casalinga al Locorotondo.

—

GROTTAGLIE-R. PUTIGNANO 0-1

RETI: 36′ st Daddato

GROTTAGLIE: Sestino, Fernandez, Kanate, Diop, Camassa, Rossini, Saponaro (9′ st Diarrassouba), Branda (1′ st Gallini), Sene, Perez, Moretti. All. Serio.

R. PUTIGNANO: Angelini, Vinella, Franchini, Palazzo (46′ st Sportelli), Casulli, Daugenti, Muolo (33′ st Sabatelli), Lofano, Amendolaggine, Laera (46′ st Pascale), Di Cosola (30′ st D’Addato). All. Palazzo.

ARBITRO: Pepe di Lecce.

—

VEGLIE-SAVA 1-2

RETI: 8′ st Di Giulio (V), 33′ st Narducci (S), 48′ st Margarito (S)

VEGLIE: Colapietro, Faggiano, Palazzo, Urrutia (42′ st Corallo), Potenza, Fanigliulo (1′ st Di Giulio), Lombardi, Giannuzzi, Pino, Muci T., Del Monte. All. Russo.

SAVA: Laghezza, Giancola (13′ st Galeandro), Gallù, Narducci, Margarito, Danese, Di Pietrangelo (28′ st Fino), Lotito, Riezzo, Malagnino, Sibilla (36′ st Cassano). All. Colluto.

ARBITRO: Albione di Lecce.

—

RINASCITA REFUGEES-RS CRISPIANO 1-4

RETI: 29′ pt Nasole F. (C), 44′ pt Fonte (R), 8′ st Palumbo (C), 17′ st Galiani (C), 21′ st Del Sole (C)

RINASCITA R.: Diop, Lukau, Gueye M., Jarjue, Lebelemay, Lopes, Gueye B. (40′ pt Fonte), Lorenzo L., De Aguilar, Da silva, Lorenzo A. All. Niang.

CRISPIANO: Annicchiarico, D’Angelo, Maggi, Leggieri, Nasole M., Paciulli, Nasole F., Bello, Del Sole (5′ st Galiani), Marini, Palumbo. All. Paradisi.

ARBITRO: Rizzo di Casarano.

—

TRICASE-TERRE DI ACAYA E ROCA 0-2

RETI: 4′ st e 37′ st Sergio

TRICASE (f.i.): Recchia, Zocco, Puzzovio, Giannelli, Crisafulli, Aniello, Turco, Palumbo, Insausti, Vatavu, Buttera. All. De Giuseppe.

TERRE DI ACAYA E ROCA: Dima (30′ pt Franco), Plevi, Rutigliano (15′ st Camassa), De Giorgi, Murrone R., Sergio, Bolognese (15′ st Vizzino), De MItri (35′ st Sauro), Ulman, Pellè, Trovè (40′ st Murrone M.). All. Colagiorgio.

ARBITRO: Albano di Taranto.

—

V. LOCOROTONDO-TREPUZZI 4-3

RETI: 33′ pt Miccoli (T), 40′ pt rig. Scarci (L), 10′ st e 18′ st Daf (T), 14′ st, 35′ st e 42′ st Romanazzo (L)

V. LOCOROTONDO: Di Gennaro, Colucci, Prete, Convertini, Pascullo, Neglia (37′ pt ROmanazzo), Scatigna, Lacirignola (29′ st Caramia), Pentassuglia, Scarci, Salvi (26′ st Dos Santos). All Pettinicchio.

TREPUZZI: Centonze M., Fracella, Tundo, Keita, Togora, Poleti (34′ st Kla), Miccoli, Daf, Mbappe, Alemanni (34′ st Saracino), Donno. All. De PAscalis.

ARBITRO: D’Ambrosia di Brindisi.