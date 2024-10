ECCELLENZA – I tabellini della 7ª giornata

Eccellenza pugliese 2024/25, i tabellini della settima giornata.

MANDURIA-GINOSA 1-1

RETI: 10′ pt Coronese (M), 25′ pt Vapore (G)

MANDURIA: Maraglino, Farucci (37′ st De La Mata), Chiochia, Teixeira, Carrozzo, Cutrone (37′ st Balanda), De Sousa, Sernia, Palumbo (15′ st De Sagastizabal), Achik (29′ st Sosa), Coronese. All. Santoro.

GINOSA: Coletta, Le Noci, Monticelli (33′ st Sergio), Schirizzi (33′ st Soriano), Guglielmi, Patronelli, Gatto (20′ st Fede), Richella, Maiorino, Vapore, Lazazzara. All. Genchi.

ARBITRO: Reali di Foligno.

(US Ginosa Calcio – Domenico Ranaldo) – Manduria e Ginosa si dividono la posta in palio: accade tutto nel primo tempo con le reti dell’ex Coronese per i messapici e Vapore per i ginosini. Gara sostanzialmente equilibrata con entrambe le squadre che si sono date battaglia. Partenza decisa degli ospiti che dopo appena due giri di lancette vanno vicini al vantaggio: Gatto recupera palla nella trequarti avversaria e verticalizza per Vapore, la cui conclusione maligna ravvicinata trova la deviazione miracolosa di un superbo Maraglino con la sfera che incoccia la traversa e torna in campo. La replica manduriana giunge al 10’ ed è letale: da un corner non sfruttato dal Ginosa e sul susseguente rinvio lungo di Maraglino, la palla giunge a Coronese che sorprende una disattenta retroguardia ginosina ed infila Coletta con una rasoiata ravvicinata. Il Ginosa, comunque, non si disunisce e riparte determinato per recuperare il risultato. Al minuto 26 i biancazzurri trovano il pari grazie ad una “perla” su punizione dal limite di Vapore che trova una leggera deviazione della barriera per ingannare Maraglino che nulla può. La ripresa vede un Ginosa un po’ contratto che soffre ma tiene bene il campo senza rischiare grossi pericoli. I padroni di casa, dal canto loro, non riescono ad imbastire trame di gioco pericolose tali da impensierire Coletta. Solo nei minuti finali si registrano due occasioni per parte. Al 43’ un’azione ben manovrata degli ospiti porta alla conclusione maligna ravvicinata di Vapore sulla quale è superlativo Maraglino che evita il peggio, mentre nei minuti di recupero (48’) è Coletta a salire in cattedra disinnescando la rasoiata ravvicinata di De Sagastizabal. Alla fine un punto utile che smuove la classifica ma osando di più, soprattutto nella ripresa, si poteva portare a casa l’intera posta. Ora testa a giovedì per il turno infrasettimanale di campionato con il Ginosa che ospita al “Miani” l’ostico U.C. Bisceglie, con l’obiettivo di conquistare il bottino pieno per cancellare quello “0” dalla casella delle vittorie e rilanciarsi in classifica.

—

CORATO-BRILLA CAMPI 1-0

RETI: 21′ st Volpe

CORATO: Lacirignola, Colaci, Rantucho, Dispoto, D’Alba, Fanelli, Volpe (30′ st Giannini), Joof (30′ st Mastrapasqua), Ingredda, Frappampina, Sidibe (40′ st Gueye). All. Doudou.

BRILLA CAMPI: Carriero, De Luca, Maniglia, Iaia, Tondo (35′ st Carrozzo), De Ventura (9′ st Carlucci), Torres (15′ st Romero), Caravaglio, Quarta, Marti (45′ st Valzano), Poleti. All. Patruno.

ARBITRO: Pellegrino di Teramo.

—

ATL. RACALE-BISCEGLIE 0-0

ATL. RACALE: Ferraris, Portaccio (27′ st Fitto), Guevara, Milessi, Bottari, Giglio, Pennetta, Gravina, Oliveros (27′ st Flordelmundo), Romano, Centonze. All. Calabuig.

BISCEGLIE: Baietti, Carullo, Carlucci, Colella, Visani, Aceto, Pulpito, Sottile, Kone (34′ st Santoro), Pedrini (24′ st Stefanini), Palazzo (35′ st Ortiz). All. Loseto.

ARBITRO: Fiorino di Bari.

NOTE: al 44′ pt espulso Romano (R) per gioco violento.

(Nuovo Quotidiano di Puglia) – Il Racale riscatta in parte la brutta scoppola di Spinazzola strappando un punto al Bisceglie, resistendo per oltre un tempo in inferiorità numerica. Gara combattuta e ben giocata da entrambe le squadre sino a quando ci si è trovati undici contro undici, poi, inevitabilmente, i padroni di casa hanno serrato le fila a difesa del risultato di partenza. Il primo squillo dell’incontro arriva dopo soli tre minuti con un gran tiro di Oliveros da fuori che sorvola di poco la traversa. Al 15’ rispondono gli ospiti con un’iniziativa di Kone e tiro ribattuto da Ferraris. Alla mezzora è Palazzo a sfiorare il palo della porta racalina, replica di Pennetta con mira alta. Al 44’ Romano interviene in modo scomposto su un avversario e guadagna la doccia in anticipo. Il Bisceglie prova a vincerla nella ripresa ma il Racale è abile a spezzettare il gioco e a difendersi con sacrificio su ogni pallone, tanto che, alla fine, la porta di Ferraris non corre grossi rischi sino al triplice fischio del signor Fiorino.

—

GALATINA-FOGGIA INCEDIT 1-2

RETI: 21′ pt Colella (F), 25′ st rig. Molina (G), 45′ st Cicerelli (F)

GALATINA: Passaseo, Sorino, Mancarella J. (19′ st Signore), Candido (1′ st Iurato), Fruci, Arnesano (1′ st Tondo), Caputo, Romano, Mancarella G. (30′ st Bacca), Molina, Oltremarini. All. Tartaglia.

FOGGIA INCEDIT: Tigre, Rubino, Morisco, Stele, Pissinis, Rodriguez, De Palma, Cicerelli, Bevilacqua (48′ st Dascoli), Colella, Siclari. All. La Salandra.

ARBITRO: Cilli di Barletta.

—

NOVOLI-BITONTO 0-1

RETI: 41′ st Vitale

NOVOLI: Colazo, D’Andria, Giannotti, Jammeh, Maccarrone, Calò, Garnica A., Marques, Diaz, Garcia (41′ st Quarta A.), Parisi (29′ st Martina). All. Luperto.

BITONTO; Civita, Marchitelli (39′ st Gagliardi), Cantalice, Legari, Senè (46′ st Sisto), Amodio (10′ st Cisse), Lavoratti (34′ st Filoni), Demichele (24′ st Vitale), Ripanto, Forbes, Aprile. All. Marasciulo.

ARBITRO: Pertoso di Molfetta.

—

UC BISCEGLIE-GALLIPOLI 3-2

RETI: 8′ pt e 36′ st Suriano (UC), 43′ pt Mariano (G), 21′ st Trinchera (G), 30′ st Amoroso rig. (UC)

UC BISCEGLIE: Lullo, Lanotte, Petrizzelli, Miano, Ngom, Di Fulvio (22′ st Soldani), Zinetti, Binetti (22′ st Ziani), Amoroso, Suriano, Pelosi (27′ st Dembelè). All. Monopoli.

GALLIPOLI: Maggi, Strianieri, Trinchera, De Vito, D’Ettorre, Cardinale, Avantaggiato (18′ st Marocco), Sansò, Prinari, Caputo, Mariano. All. Branà.

ARBITRO: Onorato di Nola.

—

S. MASSAFRA-POLIMNIA 0-0

S. MASSAFRA: Pizzaleo, Secondo, Galetta, D’Arcante, Fabiano, Carlucci, Perrino, Spataro (33′ st Sergio), Serafino, Girardi (24′ st Marzio), Russo. All. Malacari.

POLIMNIA: Rizopoulos, Bruno (5′ st Preduckaj), Di Vittorio, Zaccaria (26′ st Manzari), Gernone, Zizzi, Avantaggiati (15′ st Ramos), Conteh, Santos Falciano, Loseto, Lanzone. All. Anaclerio.

ARBITRO: Caldarulo di Bari.

—

ARBORIS BELLI-BARLETTA 0-3

RETI: 11′ pt e 22′ pt Bayo, 28′ st Mariani

ARBORIS BELLI: Menegatti, Guarnaccia (32′ st Buccoliero), Biundo, Labarile, Angelini, Laguardia, Torrisi, Calderon, Mezzapesa (20′ st Ganoshi), Fernandez, Longo (20′ st Convertino). All. Solidoro.

BARLETTA: Massari, Pinto, Montrone, Lobosco (32′ st Giambuzzi), Turitto (35′ st Ciurlo), Bayo (41′ pt Mariani), Bernaola, Dragà (25′ st Leone), Lopez (42′ st Dicuonzo), Lattanzio, Lavopa. b. De Candia.

ARBITRO; Racanelli di Bari.

—

CANOSA-ATL. ACQUAVIVA 2-1

RETI: 40′ pt Marasciulo (A), 20′ st Talin (C), 40′ st Sanchez (C)

CANOSA (f.i.): Tarolli, Milano, Lamacchia, Zappacosta, Gomes, Talin, Coco, Barasso, Saani, Mangialardi, Sanchez. All. Di Simone.

ATL. ACQUAVIVA (f.i.): Bozzi, Di Cillo, Asselti, Cannone, Difino, Campanella, Guglielmi, Gernone, Emane, Marasciulo, Novelli. All. Leonino.

ARBITRO: Maestoso di Lecce.

—

MOLFETTA-N. SPINAZZOLA 2-1

RETI: 10′ pt Bozzi (M), 12′ st Colamesta (M), 16′ st RUibal (M)

MOLFETTA (f.i.): Liso, ROmanelli, De Palma, Morra, Bozza, La Pietra, Carannante, Potenza, Esposito, Ricupero, Colamesta. All. Traversa.

N. SPINAZZOLA: Addario, Cappellari, Lobjanidze, Bocchino, De Giosa, SOria, Bonanno, Bux, Zaldua, Ruibal, Doukoure. All. Zinfollino.

ARBITRO: Lombardo di Brindisi.