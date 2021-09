PROMOZIONE – Coppa Italia, Locorotondo e Città di Gallipoli ipotecano il 2° turno: i tabellini

Goleada del Locorotondo sullo Spartan Legend Ginosa, tutta nella ripresa. Pari tra Brilla e Novoli e tra Talsano e Avetrana (il Talsano sbaglia un rigore sull’1-1). Vittorie interne per Melendugno sul Galatina e per Tricase su Capo di Leuca. Colpo esterno del Città di Gallipoli sul campo del Taurisano: tre a zero con la doppietta di Negro e il rigore di Sansò. Tutti i tabellini dell’andata del primo turno di Coppa Italia Promozione.

VIRTUS LOCOROTONDO-PS LEGEND 4-0

RETI: 25′ st Venere, 30′ st rig. e 40′ st Serri, 47′ st Proscia

VIRTUS LOCOROTONDO: Calabretto, Proscia, Anglani, Neglia, Lacirignola, Palazzo, Galiano, Venere, Salamina, Potenza, Serri. All. Rosato.

PS LEGEND: Spina, Giannetti (31′ st Dettoli), Carrera (41′ st Pugliese), Picarelli, Crudele, Olindo (44′ st Grasso), Youmbi, Perrone, Diwouta, Mottura (25′ st Alassia), Nazaro (34′ st Barratta). All. Passarelli.

ARBITRO: Matera di Barletta.

—

BRILLA CAMPI-NOVOLI 1-1

RETI: 16′ st aut. Fasiello (BC), 20′ st Gennari (N)

BRILLA CAMPI: Napoli, Spedicato, Iaia A., Iaia S., Tondo, Buono, Lupo, Podo, Macchia (25′ st Resinato), Marti (43′ st Carlà), Greco. All. Patruno.

NOVOLI: Reho, Quarta, Fasiello, Marzo, Gurau, Franco, Poleti, De Blasi Gab., Gennari, Palazzo (18′ st Scarcella, 24′ st Leaci), Massaro (42′ st Fedele). All. Tartaglia.

ARBITRO: Rosiello di Molfetta.

—

VEGLIE-LEVERANO rinviata a data da destinarsi

(un caso di Covid nel Veglie)

—

G. MELENDUGNO-GALATINA 2-0

RETI: 10′ pt De Mitri, 15′ pt Palma

G. MELENDUGNO: Nuzzaci, De Giorgi, Lenti (23′ st Conte), Longo (40′ pt Nocco), Magnolo, Vergari, Permeti, De Mitri (38′ st verri), Brindisi (23′ st Pascali), Palma, Delle Site (38′ st Tarantino). All. Castrignanò.

GALATINA: Minerba, Costantini, Cofano, Pascali (25′ st Mangia), Bramato, Malerba, Caputo (12′ st Vantaggiato), De Razza S., Gabrieli (12′ st Aloisi, 44′ st Ndiaye), Migali, Giorgetti. All. Contaldo.

ARBITRO: Pezzolla di Bari.

NOTE: ammoniti Delle Site, Costantini, Pascali, Malerba.

—

TAURISANO-C. DI GALLIPOLI 0-3

RETI: 32′ pt e 13′ st Negro, 35′ st Sansò rig.

TAURISANO: Potenza, Calò, Musio (33′ st Arnisi), Alessandrì, Galati (36′ st Schirinzi), Gigante, Scarlino (10′ st Torsello), Di Seclì, Vantaggiato, De Giorgi, Preite (26′ st Antonazzo). All. Bray.

C. DI GALLIPOLI: Passaseo, Schirosi, Cardinale, Matere, Carrozza, Schirosi, Portaccio (40′ st Mounchid), Sansò, Nuzzo (39′ st Vigliotti), Cardinale, Negro (24′ st Iurato), Doukoure (37′ st Malerba). All. Carrozza S. (squalificato, in panchina Suez).

ARBITRO: Alfieri di Lecce.

NOTE: ammoniti Carrozza, Vergori, Schirosi, Alessandrì, Galati, Gigante.

—

TALSANO-AVETRANA 1-1

RETI: 34′ pt Malagnino rig. (A), 37′ pt Peluso C. (T)

TALSANO: Notaristefano, Lecce, Giannotta (45′ st Peluso S.), Camara (23′ st De Bartolomeo), Franco, Dima, La Gioia, Grillo, De Comite (15′ st Galante), Peluso C. (6′ st Mignogna), Bello. All. Pettinicchio.

AVETRANA: Laghezza, Maggio, Di Giulio (20′ st Massaro), Raimondo, Biasi, Talò, Sanyang (20′ st Angelè, 46′ st Brigante), Gioia (27′ st Denisi), Birtolo, Malagnino, Toumi. All. Franco.

ARBITRO: Maselli di Bari.

NOTE: al 41′ pt Laghezza (A) respinge un rigore di De Comite (T).

—

TRICASE-CAPO DI LEUCA 2-0

RETI: 15′ pt D’Amico, 33′ pt Rosafio

TRICASE: Bibba, Mauro, Sanapo, Rizzo, Citto, Silva, Zaminga, Otmani, D’Amico, Rosafio, Chiffi. All. De Giuseppe.

CAPO DI LEUCA: Potenza, Ciardo M., Crisafulli, Caracciolo, Florio, Inguscio, Maiolo, Imperato, Monteduro, Ferraro M., Belfiore. All. Corvaglia.

ARBITRO: Leopizzi di Lecce.

(foto: Taurisano e Città di Gallipoli schierate)

