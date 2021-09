LECCE – Bjarnason-gol con l’Islanda, in campo anche Helgason. Bene Borbei (U20 rumena)

Grande protagonista Brynjar Ingi Bjarnason con la sua nazionale islandese. Il calciatore del Lecce, dopo aver giocato per 90 minuti la gara persa in casa dalla formazione scandinava per 0-2 contro la Romania, è stato in campo per tutto il tempo anche nella sfida, finita 2-2, contro la Macedonia del Nord, segnando anche il gol del momentaneo 1-2 con un preciso tap-in sotto misura su goffa respinta del portiere macedone Dimitrievski in seguito ad un calcio di punizione dal limite. Per il difensore giallorosso, si tratta del secondo gol con la maglia della nazionale maggiore islandese. Ha giocato anche l’altro tesserato del Lecce, Thorir Helgason, subentrando al suo compagno Baldursson al 15′ della ripresa. Mercoledì sera alle 20.45 terza gara di qualificazione, sempre in casa, contro la Germania. L’Islanda è penultima nel gruppo J con quattro punti in cinque gare.

Buona prova anche per Alexandru Borbei, portiere della Primavera, schierato titolare con la nazionale rumena under 20 contro i pariquota del Portogallo, giovedì scorso. Oggi alle 15 altra amichevole per la Romania contro l’Inghilterra.

(Il gol di Bjarnason è al minuto 0:25)

(foto: Bjarnason con Corvino)