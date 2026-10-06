SERIE D/H – Il Giudice sportivo, gare del 04.10.2026
Le decisioni del Giudice sportivo di Serie D girone H dopo la giornata n. 6.
NB: tra parentesi le giornate di squalifica
BISCEGLIE: Claudio Capacchione (all., 8)
BRINDISI:
EBOLITANA: Davide Zugaro (4)
F. ANDRIA:
FRANCAVILLA IN S.: Ranko Lazic (all. 4); Pasquale Natale (all., 4)
GLADIATOR:
GRAVINA: Antonio Mele (dir., 2)
ISCHIA:
MANFREDONIA:
MARTINA F.:
MELFI: Antonio Dasco (dir., 1)
NARDÒ:
NOCERINA: Mario Pietosi (all., 1); Raffaele Novelli (all., 1)
PALMESE:
P. REAL NORMANNA: Alejandro Hernandez (1)
REAL FORIO:
TURRIS:
V. FRANCAVILLA: