PROMOZIONE/B – Primo ko per Latiano, avanzano Erchie e Taviano: tutti i tabellini del 5° turno

Primo scivolone per il Latiano – sconfitto sulla sirena a Ginosa – e Oria, Taviano ed Erchie ne approfittano per allungare. L’Erchie risolve senza troppi problemi la pratica Locorotondo portandosi a 13 punti (un solo pari e quattro vittorie); per il Taviano è più che una formalità prendere i tre punti contro i ragazzi del Mesagne, in crisi record già in partenza di campionato, alterando – ovviamente – la classifica; l’Oria conserva l’imbattibilità stagionale piegando all’ultimo secondo il Sava. Bene il Ginosa che, in una partita emozionante, ha la meglio sul Latiano, infilando così la terza vittoria di fila dopo le due sconfitte iniziali. Il Ruffano recupera due reti di svantaggio al Leverano che, comunque, cancella lo zero in classifica. Si fa sorprendere in casa il Tricase, 1-2 dal Grottaglie e campanello d’allarme che risuona sempre più forte (un solo punto nelle ultime tre partite). Prima vittoria per il Manduria, 2-1 sul San Vito, e seconda consecutiva del Matino che passa sul campo del Trepuzzi.

I tabellini della quinta del girone B di Promozione:

GINOSA-LATIANO 4-3

RETI: 17′ pt Castagna (L), 35′ pt Passarelli (G), 4′ st Lovecchio G. (G), 8′ st rig. De Pasquale (L), 12′ st Faye (G), 14′ st Menga (L), 45′ st Secka (G)

GINOSA: Lovecchbio P., Cimmarusti (20′ st Lopez), Appeso, Passarelli (20′ st Lenoci), Ventura, Prete, Lovecchio G., Matera (20′ st Cutuli), Faye (37′ st verdano), Fortunato (27′ st Lombardi), Secka. All. Pizzulli.

LATIANO: Lamarina, Abatelillo (20′ st Di Leo), Ribezzi A., De Nisi (27′ st Grande), Calò, Amaddio, Pichierri, Dippolito, De Pasquale (41′ st Gorgoni), Menga (41′ st Pascariello), Castagna (20′ st Conta). All. Ribezzi F.

ARBITRO: Filaninno di Barletta.

(Domenico Ranaldo) – E’ un Ginosa che non molla mai e lotta fino alla fine: al “Miani” supera l’ex capolista Latiano grazie ad un guizzo del bomber Secka nel finale ed infila la terza vittoria di fila, balzando al quinto posto in classifica. Gara avvincente e ricca di gol tra due compagini che non si sono risparmiate giocando a viso aperto e protese a cercare i tre punti. Merito ai biancazzurri che ci hanno creduto fino alla fine, riuscendo a bucare quattro volte la retroguardia ospite che prima della gara odierna vantava la seconda miglior difesa del torneo (una sola rete al passivo). Prima frazione combattuta con squadre un po’ contratte e due marcature da registrare. Al 16’ il Latiano passa in vantaggio grazie a Castagna che, sugli sviluppi di un calcio piazzato, infila sottomisura alle spalle di P. Lovecchio. Sulle ali dell’entusiasmo i brindisini premono ed al 22’ Menga, su azione di rimessa, conclude da distanza ravvicinata con la sfera che si spegne sull’esterno della rete. I biancazzurri hanno una buona reazione ed al 33’ rimettono in equilibrio il risultato: sugli sviluppi di un corner, Passarelli svetta in area infilando Lamarina. La ripresa risulta scoppiettante ed emozionante con ben cinque reti, di cui quattro nei primi dodici minuti. Al minuto 3 i padroni di casa la ribaltano grazie ad uno splendido gol del giovane G. Lovecchio che, sugli sviluppi di un’azione ben manovrata, si coordina ed in sforbiciata non lascia scampo a Lamarina. Gli ospiti reagiscono con veemenza ed al 7’ trovano il pari dagli undici metri: De Pasquale viene a contatto con Ventura appena dentro l’area, con il direttore di gara che assegna i penalty trasformato con freddezza dallo stesso numero nove brindisino. Nemmeno il tempo di annotare il pari che tre minuti dopo (10’) il Ginosa rimette il muso avanti: sugli sviluppi di una rimessa laterale, il neo attaccante Faye trova la zampata vincente sottoporta per gonfiare la rete e bagnare nel migliore dei modi l’esordio in biancazzurro. Il Latiano riparte a testa bassa ed al 12’ trova il nuovo pari con una conclusione ravvicinata di Menga che trafigge P. Lovecchio. Da qui in avanti entrambe le squadre cercano di trovare la via della rete per portarsi in vantaggio ma le retroguardie risultano ermetiche e tengono botta. Alla mezzora un diagonale maligno dal limite di Menga termina di poco a lato, mentre al 35’ i padroni di casa vanno vicinissimi al vantaggio con Secka che, ben servito in profondità, supera Lamarina in uscita ma la sfera schizza via (sul fondo) non riuscendo a correggerla in rete. Sono le prove generali del gol per il bomber ginosino che al 47’ fa esplodere il “Miani”: Lopez illumina e Secka, con un delizioso pallonetto, infila Lamarina in uscita per il definitivo 4-3. Alla fine un successo che allunga la serie positiva a quattro risultati utili (tre in campionato con l’intermezzo della Coppa). Giovedì si ritorna in campo per l’andata degli ottavi di Coppa Italia in trasferta al “Vito Curlo” di Fasano contro il Locorotondo, con l’intento di portare a casa un risultato positivo in vista della gara di ritorno, mentre domenica il Ginosa si reca nella tana dell’ostico Ruffano con l’obiettivo di conquistare il massimo risultato utile ed allungare la striscia positiva.

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MESAGNE-TAVIANO 0-6

RETI: 15′ pt Carrozza, 31′ pt e 43′ pt Gennari, 11′ st e 18′ st Castrì, 20′ st Ciriolo

MESAGNE: Randino, Caulio, Perchiazzi, De Fazio, Geusa, Liberalino, Mellone, De Vito, Fontana, Palma, Gaetano. All. Rini.

TAVIANO: Bibba Hoxha (23′ st Sciuscio), Romano, Carrozza, Solimeno, D’Amanzo (1′ st Maruccia), Quarta (12′ st Leonetti), Coppola, Gennari (12′ st Ciriolo), Castrì, Cavalera (41′ pt Carluccio). All. Greco.

ARBITRO: Policastro di Bari.

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TRICASE-RV GROTTAGLIE 1-2

RETI: 28′ pt Montechiesi (G), 1′ st rig. Scialpi (T), 23′ st Ruibal (G)

TRICASE: Passaseo, Desiderato, Elia, Zecca (10′ st Matere), Giglio, Maiolo, Caputo, Caracciolo, Lorusso, Scialpi, Manisi. All. Carrozza.

RV GROTTAGLIE: Soto, D’Arcante, Fashanu, Montechiesi (17′ st Carlucci), Bayon, Cara, Di Re, Martina, Mastrangelo, Ruibal, Secondo. All. Scardamaglia.

ARBITRO: Perrone di Lecce.

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MANDURIA-SAN VITO 2-1

RETI: 12′ pt Teixeira (M), 13′ st Procida (S), 21′ st Vapore (M)

MANDURIA: Lauretti, Mazzarano, Chiochia, Teixeira, Coronese, Gatto, Lippo, Napolitano (45′ st De Mitri), Palumbo (35′ st Nanou), Distratis (19′ st Bevilacqua), Vapore. All. Marsili.

SAN VITO: Russo, Camposeo, Tamburrano, Perrone, Marino, Medico, Lazzoi, Quaranta (37′ st Minelli), Morelli, Procida, Manta (19′ st Giannotti). All. Caputo.

ARBITRO: Costa di Casarano.

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RUFFANO-LEVERANO 2-2

RETI: 45′ pt e 10′ st Laena (L), 20′ st Pellè (R), 42′ st Trovè (R)

RUFFANO: Negro, Halim, Tamborrino, Alessandrì, Pellè, Verardo (16′ st Garzia), Valentini (10′ st Trovè), Aprile (35′ st Calzolaro), Vergari (41′ st Preite), Nuzzo, Seclì (35′ st Piccinno). All. Galiotta.

LEVERANO: Bardoscia, Manca, Bardaro (32′ st Scoditti), De Luca, Pasculli, Stella, Monteleone, Mara (27′ st Porpora), Nestola (24′ st Sanyang), laena, Perrone (41′ st Suppressa). All. Franco.

ARBITRO: Dileo di Barletta.

(Nuovo Quotidiano di Puglia) – Un secondo tempo pirotecnico regala spettacolo ai tifosi e un punto a testa per Ruffano e Leverano al termine di una sfida dai due volti. Dopo una prima frazione equilibrata, gli ospiti accelerano nel finale colpendo prima un palo al 38’, poi passando in vantaggio con un’incornata di Laena a tempo quasi scaduto. I bianconeri affondano i colpi anche nella ripresa, sempre con Laena, che, al 10’, raddoppia in contropiede, infilando ancora Negro. Galiotta manda in campo Piccinno e Trovè e la gara cambia: al 20’ Pellè calcia in porta direttamente da corner trovando la fortuita deviazione di Perrone che spedisce il pallone alle spalle del proprio portiere. Occasioni da gol si susseguono per entrambe: prima Vergari fallisce il gol del 2-2 a tu per tu con Bardoscia, poi Tamborrino salva sulla linea il possibile 1-3. La svolta a tre dalla fine: Piccinno serve Trovè che con una stoccata precisa firma il definitivo 2-2. Il pari premia il carattere dei locali ma lascia più di qualche recriminazione agli ospiti che, comunque, cancellano lo zero in classifica.

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V. LOCOROTONDO-V. ERCHIE 0-4

RETI: 25′ pt Girardi, 26′ pt Perez, 34′ st Kandji, 37′ st Ungaro

V. LOCOROTONDO: Palmisano D., Lacirignola, Laguardia, Simeone, Neglia, Convertino (25′ st Pentassuglia), Kola (32′ st Sanyang), Dos Santos (4′ st Palmisano A.), Bevilacqua (19′ st Natale J.), Romanazzo (17′ st Natale R.), Di Lonardo. All. Calabretto.

V. ERCHIE: Pizzaleo, Gningue, Ndiaye (28′ st Di Maggio), Lezzi, De Giorgi (35′ st De Luca), Carlucci, Ndom, De Gaetani (19′ st Ungaro), Girardi, Marti (19′ st Mbappè), Perez (19′ st Kandji). All. Morleo.

ARBITRO: Rizzi di Taranto.

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SPORTING ORIA-SAVA 2-1

RETI: 11′ pt Gomis (O), 46′ st Del Gaudio (S), 48′ st Houma (O)

SP. ORIA: Cappello, Mancarella, Martina, Narducci, Mingiano, D’Ettorre (42′ st D’Urso), Gomis (42′ st Houma), Lomartire, Alfarano, Janiszewski, Delgado (42′ st Riezzo). All. Colluto.

SAVA: Miccoli, Spinelli (33′ st Tursi), Fornaro, Galeandro, Cicala, Fabiano, Rizzo, Richella (43′ st Palomba), Camarda (7′ st Del Gaudio), Sernia, Bellanova (23′ st Quazzico). All. Santoro.

ARBITRO: Lembo di Bari.

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TREPUZZI-V. MATINO 1-3

RETI: 38′ pt Quarta (T), 44′ pt Garcia (M), 35′ st Carrino (M), 43′ st De Donno (M)

TREPUZZI: Giangrande, Pino, Vigliotti, Taurino, Martina S., De Lorenzis, Diop, Bruè, Gaudadiello (15′ st Mastrogiovanni), Quarta, Murrone. All. Sardelli-De Pascalis.

V. MATINO: Colapietro, Puzzovio, Gomez, De Donno, Garcia, Beraza, Gravili, Maraschio (10′ st Coppola), Carrino, Garcia, Almirall. All. Salvadore.

ARBITRO: Sorrento di Brindisi.