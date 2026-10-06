BASKET C/m – LSB Lecce, falsa partenza in quel di Foggia

Falsa partenza della Cce Lsb Lecce sul parquet foggiano. I ragazzi di coach Michelutti si sono arresi ai padroni di casa dell’Eurobasket Foggia col risultato di 76-56, in occasione della prima giornata del campionato maschile di serie C – Girone L della Conference Sud. I nero-arancioni hanno avuto il merito di mettere in discesa la gara a partire dal primo quarto archiviando i primi 10 minuti di gioco con 11 punti di vantaggio sul tabellone luminoso del PalaRusso di via D’Urso. Un parziale che nel secondo periodo si è dilatato sino al +18 con la complicità dei soli 9 punti messi a referto dai viaggianti, che ha rimandato le due squadre negli spogliatoi per la pausa lunga.

Un primo tempo caratterizzato dalla verve realizzativa di Lybaek prima e Lobasso poi, andati a verbale ripetutamente sia dal perimetro che dalla lunetta. Per i biancoblu è stato Tinto a tenere viva la gara. L’uomo con la numero 13 sulle spalle è stato autore di 19 punti realizzati nell’arco di tutta la partita. Nel terzo quarto la compagine leccese ha cambiato registro giocando alla pari con i locali e aggiudicandosi di stretta misura la terza parte di gara, ma il vantaggio accumulato nelle prime due frazioni di gioco dagli uomini di coach Basile è apparso troppo ampio per mettere in pratica una rimonta, che avrebbe rimesso in discussione le sorti della partita. Infatti i foggiani, spinti dal pubblico di casa, hanno legittimato la vittoria nell’ultimo quarto con Civicè, Canistro e Lybaek, andati tutti in doppia cifra a referto. Soprattutto nei primi due quarti, il team foggiano si è espresso sul parquet amico con maggiore ritmo rispetto ai viaggianti.

Archiviato il primo impegno stagionale, la Cce Lsb Lecce del presidente Sandro Laudisa tornerà ad allenarsi per preparare la seconda trasferta consecutiva e provare a riscattarsi subito contro Barletta. La seconda gara dei biancoblu è in programma domenica 11 ottobre, con palla a due alle 18.30 al PalaDisfida “M. Borgia”.

(Paolo Conte, US Lsb Lecce)

IL TABELLINO

A. Dil. Eurobasket Club Foggia – Cce Lsb Lecce: 76-56

(28-17, 44-26, 58-41

A. Dil. Eurobasket Club Foggia: Cicivè 18, Dell’Aquila, Cagnetta, Pistillo 9, Vigilante 7, Aliberti, Lobasso 9, Lybaek 19, Canistro 14, Russo. All. Basile.

Cce Lsb Lecce: Johnson 8, Pallara 4, Petti, Di Coste 9, Esposito 4, Flores 2, Divac 7, Tinto 19, Guadalupi 3, Mocavero, Turco. All. Michelutti.

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BASKET C/m Conference Sud gir. L

RISULTATI (giornata 1): Eurobasket Foggia-LSB Lecce 76-56, AP Monopoli-Molfetta 57-56, NP Monteroni-Barletta 84-90, Mola NB-Monopoli S. 80-75, Francavilla-N. Martina 69-82, Cus Foggia-Ceglie 94-75.

CLASSIFICA: Cus Foggia, Eurobasket Foggia, N. Martina, Barletta, Mola NB, AP Monopoli 2; Molfetta, Monopoli S., NP Monteroni, Francavilla, LSB Lecce, Ceglie 0.

PROSSIMO TURNO (10-11 ott.): Monopoli S.-Cus Foggia, Molfetta-Francavilla, N. Martina-AP Monopoli, Ceglie-Mola NB, Barletta-LSB Lecce, Eurobasket Foggia-NP Monteroni.