VOLLEY A2/f – Melendugno, esordio da dimenticare. I risultati del weekend e il calendario fino alla D

VOLLEY A2/f

RISULTATI (giornata 1): Roma Volley-Messina 3-1, Busto Arsizio-Perugia 3-1, L. Altamura-VBC Cremonese 3-1, Costa Volpino-Marsala 3-0, Imola-Club Italia 3-2, Altafratte PD-Melendugno 3-0, Altino-Monviso 0-3, Offanengo-Trentino 0-3.

CLASSIFICA: Trentino, Costa Volpino, Monviso Pinerolo, Altafratte PD, SMI Roma, L. Altamura, Busto Arsizio 3; Imola 2; Club Italia 1; Fasano, Perugia, VBC Cremonese Casalmaggiore, Messina, Melendugno, Altino, Marsala, Offanengo 0.

PROSSIMO TURNO (10-11 ott.): VBC Cremonese-Altino, Marsala-Busto Arsizio, SMI Roma-Costa Volpino, Perugia-L. Altamura, Messina-Club Italia, Monviso-Altafratte PD, Fasano-Offanengo, Trentino-Imola.

L’esordio nella Serie A2 Fineco 2026/2027 si rivela amaro per la Narconon Melendugno, sconfitta con un netto 3-0 nella trasferta veneta contro la Nuvolì Altafratte Padova. La squadra del presidente Gaetano Prisco, apparsa ancora lontana dalla forma migliore e condizionata dai numerosi innesti estivi, paga la mancanza di continuità sotto rete e diversi errori nei momenti chiave del match. Nonostante i tentativi di reazione guidati da Lijewska, Novello e Malik, Padova mantiene il controllo dei tre set e conquistando con merito l’intera posta in palio. Per coach Simone Giunta e le sue ragazze, il passo falso evidenzia la necessità di trovare una precisa identità tattica e affinare i meccanismi di gioco. La pausa prevista per la seconda giornata cascherà a pennello, offrendo tempo prezioso per riordinare le idee in palestra. Il gruppo guarda avanti senza demoralizzarsi, conscio del proprio potenziale e determinato a riscattarsi nel turno infrasettimanale del 14 ottobre sul campo di Offanengo.

ALTAFRATTE PD-MELENDUGNO 3-0

(25-20, 25-23, 25-17)

ALTAFRATTE: Bovo 6, Bozzoli ne, Fiorio 14, Genovese ne, Sposetti, Maggipinto (L), Catania 7, Mirarchi ne, Mason 5, Angelina ne, Lewis ne, Stocco 2, Mazzon 15. All. Sinibaldi.

MELENDUGNO: Compagnin, Avenia 2, Meoni, Morandini (L), Malik 10, Novello 5, Massaglia ne, Perfetto 1, Roserba, Tomasetig 7, Gianfico 8, Lijewska 13. All. Giunta.

Arbitri: Vangone e Cervellati.

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VOLLEY A3/m GIRONE BLU

Inizio 18 ott.

Prima giornata: BCC Castellana-Modica, Sabaudia-Vibo Valentia, Campobasso-Pag Taviano, GV Galatone-Corigliano CS, Sorrento-Terni.

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VOLLEY B/m girone G

Inizio 18 ott.

Prima giornata: SG Terzigno-Vibrotek Taranto, Udas Cerignola-Valdiano SA, Altamura-Pignola PZ, Molfetta-Ariano AV, Volla Vesuvio NA-Afragola NA, Trivianum BA-Leverano.

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VOLLEY B1/f girone D

Inizio 17 ott.

Prima giornata: Isernia-Santa Lucia RM, Forlì-Futura TE, Jesi-Nardò, Modica RG-Angelini Cesena, Riccione-Volleyrò Roma, Catania-Bisceglie, Orlandina ME-SMI Roma.

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VOLLEY B2/f girone I

Inizio 17 ott.

Prima giornata: Salerno-S. Lucido CS, Gioia-LC Monteroni, Cuccvolley NA-Rossano CS, Soverato Cz-Molinari Napoli, Trani-La Bruna Monopoli, Capurso-Oria.

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VOLLEY C/m girone B

Inizio 17-18 ott.

Prima giornata: SBV Galatina-Fasano, Lecce Volley-SB Galatina, Falchi Ugento-Parabita, Tricase-Grottaglie, Prisma TA-Materdomini.

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VOLLEY C/f girone B

Inizio 17-18 ott.

Prima giornata: S. Lucia Bee Volley-Lecce P., Aurora BR-Mesagne, Cutrofiano-Trepuzzi, Sant’Elia-NV Torre, CDM Astra Volley-Flyarmida, SS. Annunziata-Surbo, RV Ugento-Volley 2000.

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VOLLEY D/m girone B

Inizio 17-18 ott.

Prima giornata: NVP Polignano-Atl. Sammichele, O. Mesagne-Frascolla, MBV Ruffano-Pulsano, GV Locorotondo-GS Ugento, Materdomini-Massafra, San Vito-EV Veglie, NV Maglie-Vis Squinzano.

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VOLLEY D/f girone C

Inizio 17-18 ott.

Prima giornata: ASD Brindisi-Gi.Da Avp, Talsano-Ve.Ra Monteroni, Dellabbatedella-Spongano, Wesport-Oria, PV Cutrofiano-Tricase.

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