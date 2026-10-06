TENNIS – Partenza col botto in A2: il CT Maglie travolge il TC Pistoia

Esordio perfetto nel campionato di Serie A2 maschile per il CT Maglie – ACI Sara, che si impone con un netto 6-0 sui toscani del TC Pistoia Vannucci Piante. Nei singolari, i salentini conquistano subito il punto del definitivo successo: Alberto Bronzetti supera Jacopo Landini (6-1, 6-3), Dennis Spircu sconfigge Matteo Trevisan (6-2, 6-2), mentre Silvio Mencaglia e la testa di serie Max Alcala Gurri piegano in tre set rispettivamente Lorenzo Vatteroni (4-6, 6-2, 6-4) e Leonardo Rossi (3-6, 6-4, 6-4).

La superiorità dei padroni di casa viene ribadita nei doppi con le affermazioni della coppia Alcala Gurri/Bronzetti su Rossi/Vatteroni (7-5, 6-2) e del duo Mencaglia/Manca su Landini/Trevisan (6-2, 6-4), impreziosita dall’ottima prestazione del giovane Riccardo Manca. Nonostante il punteggio rotondo, i match sono stati combattuti e apprezzati dal folto pubblico presente sulle tribune del circolo e da chi ha seguito la diretta streaming su YouTube.

Il direttore sportivo Antonio Baglivo sottolinea la crescita della squadra rispetto allo scorso anno contro il medesimo avversario, mentre il presidente uscente Walter Mega celebra il lavoro svolto e il prezioso avvio. Il prossimo impegno è fissato per domenica 11 ottobre nella trasferta lombarda contro il TC Villasanta.