LECCE – Falcone blindato: ufficiale il rinnovo fino al 2029

Un pilastro fondamentale per il presente e per il futuro del Lecce. La società giallorossa ha blindato ufficialmente uno dei suoi uomini simbolo: Wladimiro Falcone ha prolungato il proprio contratto con il club salentino fino al 30 giugno 2029.

Arrivato nel Salento nella stagione 2022/2023 di proprietà della Sampdoria (dopo l’esperienza in Serie B al Cosenza che ne aveva lanciato le qualità), il portiere romano si è preso rapidamente le chiavi della porta giallorossa diventando una certezza inamovibile per la squadra e un idolo per la tifoseria.

I numeri del suo percorso a Lecce ne testimoniano la straordinaria continuità di rendimento: tra campionato e Coppa Italia, Falcone ha collezionato ben 162 presenze complessive (157 in Serie A, tutte consecutive senza mai saltare un minuto, e 5 nella Coppa Italia), dimostrandosi un fattore determinante per il raggiungimento dei traguardi salvezza della squadra.

Di seguito la nota ufficiale del club: “L’U.S. Lecce comunica di aver prolungato il rapporto contrattuale con il calciatore Wladimiro Falcone fino al 30 giugno 2029”.