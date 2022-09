PROMOZIONE – Andata primo turno Coppa Italia: tutti i risultati e i tabellini

Si è inaugurata ieri la stagione dilettantistica pugliese 2022/23 con l’andata del primo turno di Coppa Italia Promozione. Le gare di ritorno si giocheranno, a campi invertiti, domenica 11. Tutti i risultati e i tabellini

Real San Giovanni-Sport Lucera 0-1

Nuova Daunia Foggia-Virtus San Ferdinando 5-3

Don Uva-CD Trani 0-2

N. Spinazzola-Virtus Palese 3-1

Levante Azzurro-Virtus Mola 1-3

Bitritto Norba-FC Capurso 4-4

Atl. Acquaviva-Rinascita Rutiglianese 6-0

—

V. LOCOROTONDO-ATL. MARTINA 3-2

RETI: 15′ pt Caroli (L), 1′ st e 35′ st Teribia (L), 28′ st Musli (M), 45′ st Camassa (M)

V. LOCOROTONDO: Palmisano, Neglia, De Santis (45′ st Mancini), Caroli, Sportelli, Coroforte, Teribia, Salatino (29′ st Turnone), Diwouta (38′ st Mohcine), Giannetti (18′ st Spalluto), Simon (49′ st Angelini). All. Gidiuli.

ATL. MARTINA: Quarto, Solito Cl. (5′ st Cosenza), Papaccino, Camassa, Labellarte (16′ st Pentassuglia), Abbracciavento (5′ st Ngracanj), Musli (41′ st Miola), Solito Co. (5′ st Martulli), Lisi, Abubakar, Pergola. All. Palese.

ARBITRO: Caldarulo di Bari.

—

CEDAS AVIO BRINDISI-CEGLIE 1-4

RETI: 3′ pt Bojang (C), 46′ pt Cellamare (C), 14′ st Dipietrangelo (C), 40′ st Carrieri (C), 48′ st Menga (B)

CEDAS AVIO BRINDISI: Contestabile (Toscano), Morleo, Galluzzo, De Vincentis D., Lazzoi, Quintavalle (Gabellone), Manta Al. (Motti), Giorgino (Lorè), Brina, Castano (Menga), Manta And. All. Caputo.

CEGLIE: Costantino, Galetta (Attanasi), Merico (Carrieri), Maggi (Pugliese), Nazario, Roma, Bojang, Cellamare, Zaccaria (Baratto), De Pasquale, Dipietrangelo. All. Del Vecchio.

ARBITRO: Quarta di Lecce.

—

TALSANO-MESAGNE 2-1

RETI: 21′ pt Morelli (M), 36′ st Pompamea (T), 48′ st De Comite (T)

TALSANO: Sestino, Montervino, Franco, Dima (33′ st Pompamea), Lecce, Macaluso, Cucci (1′ st Sancesario), Olimpio (11′ st Grfillo), De Comite, Bello, Sozzo (44′ st Peluso). All. Mimosa.

MESAGNE: Petrelli, Orfano, Schirinzi, Lotito (31′ st Galasso), Borromeo, Camisa (19′ st Vadacca), Reddavide (20′ st Sacco), Difino, Birtolo (26′ st Disantantonio), Morelli, Nyah. All. Ribezzi.

ARBITRO: Racanelli di Bari.

—

BRILLA CAMPI-VEGLIE 0-0

BRILLA CAMPI: Laghezza, Spedicato, Innocente, Iaia, Tondo, Della Giorgia (21′ st Turco), Resinato (17′ st Marti), Caravaglio, Macchia (24′ st Greco), Simeone (42′ st Serio), Carlà (17′ st De Ventura). All. Patruno.

VEGLIE: Margiotta, Romano, Vetrugno, Brue (46′ st De Marco), Malerba, Gurau, De Lorenzis, Haidar, Almeyra (14′ st Baca), Lillo (49′ st Errico), Verri (36′ st Mignaco). All. Politi.

ARBITRO: Cipriani di Bari.

—

LEVERANO-COPERTINO 1-1

RETI: 22′ pt Cocciolo rig. (C), 20′ st Pasculli (L)

LEVERANO: Bruno, Sperti, Marzano, Caputo (1′ st Lauretti), Erroi (1′ st De Giorgi), Pasculli, Puscio, Ancora (39′ st Valentino), Quarta F.P., De Michele (39′ st Pascali), Spedicato. All. Verdesca.

COPERTINO: Colapietro, Martina, Muci, Marasco (15′ st Libertini), Indirli, Elia, Voli (45′ st Lorenzo), Cocciolo, Stifani (24′ st Quarta F.), Frisenda, Marrocco (34′ st Coppola). All. Renis.

ARBITRO: Gioia di Brindisi.

—

TRICASE-G. MELENDUGNO 1-1

RETI: 5′ pt Rizzo E. (T), 50′ st Fanigliulo (M)

TRICASE: Bibba, Rizzo E., Rizzo J., Sacchi, Moretto (20′ st Palumbo), Urso, Orlando, Mariano, De Luca, Rosafio, Manisi. All. De Giuseppe.

G. MELENDUGNO: Gallo, Dima, Greco, Cretì, Chiri, Longo, De Matteis, Verri, Pastore (11′ st Del Monte), Fanigliulo, Petrachi. All. Taurino.

ARBITRO: Maestoso di Lecce.

—

ATL. RACALE-TAURISANO 1-1

RETI: 26′ st Vantaggiato (T), 45′ st Melono (R)

ATL. RACALE: Centonze, D’Ambrosio, Parlati (27′ st Maruccia), Bazan, My, Giglio, Carrino, Ruggeri F., Melono, Flordelmundo, Ruggeri M. All. Longo.

TAURISANO: Potenza, Stifani (47′ st Ferraro), Provenzano, pellegrino, Alessandrì, Musio, Galati, Zilli (31′ st preite), Vantaggiato, De Giorgi (43′ st Mele), Antonazzo. All. Botrugno.

ARBITRO: Specchia di Casarano.

NOTE: al 7′ pt, Melono (R) calcia alto un girore.