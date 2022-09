LECCE – Primavera sciupona e beffata a Cesena, arriva il primo ko stagionale

Prima battuta d’arresto per la Primavera del Lecce, sconfitta 1-0 a Cesena. Per i bianconeri, gol vittoria nel finale di Zoppi ma, in generale, non è stata una prova brillante per i lupetti salentini.

Gara combattuta sin dalle prime battute. I taccuini s’inaugurano al 15′ d’ora, quando Nizet lascia partire un missile che costringe Galasso all’alzata in corner. Risposta locale ad opera di Sette che mette fuori da ottima posizione. In chiusura, un destro di Berisha, respinto dalla difesa cesenate.

Giallorossi più propositivi nella ripresa e vicini al gol al 7′ su azione di Dorgu, deviata da Lelli. Nizet ci prova ancora ma manca loo specchio. Il Lecce fa la partita e Hasic spreca un’occasione incredibile per il vantaggio, sparando alto da due passi su azione da corner. Ecco, allora, la beffa: a cinque dalla fine, Zoppi prende palla a metà campo, avanza e fa secco Borbei per l’1-0 finale.

Il Lecce resta fermo a 7 punti, in compagni di Sassuolo e Frosinone e dietro al quartetto composto da Juventus, Bologna, Torino e Fiorentina, a 10 punti. Prossimo impegno, sabato alle 13 in casa contro l’Inter.

—

IL TABELLINO

CESENA-LECCE 1-0

RETI: 85′ Zoppi

CESENA: Galassi; David, Lilli (81′ Suliani) Ferretti, Francesconi, Bernardi, Carlini (97′ Elefante), Pieraccini, Lepri, Spatari (81′ Amadori), Sette. A disp. Pollini, Rossi, Zoppi, Ghinelli, Guidi, Gessaroli, Liburdi, Sartini, Ferrara, Lo Giudice. All. Ceccarelli Giovanni.

LECCE (4-3-3): Borbei; Dorgu, Pascalau, Hasic, Munoz; Samek, Vulturar (75′ Macri), Berisha (65′ Gueddar); Nizet (75′ Perricci), Carrozzo (54′ Burnete), Daka (46′ Minerva). A disp. Moccia, Leone, Russo, Abdellaoui, Borgo, Milli. All. Coppitelli Federico.

ARBITRO: sig. Cerbasi Emilio (sez. di Arezzo)