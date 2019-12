VIRTUS MATINO – Nuovo colpo di mercato in attacco, arriva un giovane ex Virtus Francavilla

Nei giorni scorsi ve lo avevamo anticipato: la Virtus Matino del direttore Antonio Bruno, dopo la cessione di Luis Garcia all’Ugento, lavorava a fari spenti per colmare il vuoto lasciato dall’ormai ex attaccante biancozzurro e nella giornata di oggi è stato chiuso un nuovo importante colpo.

Mirko Capurosso è un nuovo calciatore della Virtus. Classe 1998, Caporusso si è messo in mostra in Eccellenza lucana con le maglie di Real Metapontino e Policoro, oltre all’esperienza con la Beretti della Virtus Francavilla che lo ha visto assoluto protagonista a suon di gol. Il nuovo attaccante è già a disposizione di mister Branà.

“Sono contenta ed orgogliosa di aver scoperto tramite il nostro ds Antonio Bruno, questo ragazzo – dichiara la presidentessa Cristina Costantino -, ha delle grandi potenzialità tecniche ed ampi margini di crescita, ma prima di ogni cosa ha grande fame e voglia di far bene. Tre stagioni fa si è messo in mostra con la maglia della Beretti della Virtus Francavilla conquistando anche il titolo di capocannoniere. Una vera e propria scommessa per noi qui a Matino”.