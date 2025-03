PROMOZIONE – Coppa Italia, prima finale: il Leverano riceve il San Marco

La Coppa Italia Promozione pugliese 2024/25 giunge al suo penultimo atto. Nel pomeriggio, al “Comunale” di Leverano, i bianconeri affronteranno l’Asd San Marco per la gara d’andata della finale che designerà la squadra vincitrice del trofeo. La partita sarà diretta dal sig. Carlo Vigilante della sezione di Taranto, coadiuvato dagli assistenti Savio Capuano della sezione di Barletta e Nicolò Rossiello della sezione di Molfetta; quarto ufficiale, sig. Andrea Gioia della sezione di Brindisi. Fischio d’inizio alle ore 17.

I biglietti sono in vendita presso il botteghino dello stadio al prezzo di 5 euro per gli adulti (gratuito per gli under 14).

La partita di ritorno si disputerà, tra due settimane, al Comunale “T. Parisi” di San Marco in Lamis (FG).

In semifinale, il Leverano ha avuto la meglio sul Taurisano, ribaltando lo 0-1 dell’andata, vincendo 3-1 il match di ritorno; il San Marco, invece, ha battuto in entrambi i match il Capurso.