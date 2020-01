PROMOZIONE/B – Per il Racale c’è l’insidiosa trasferta di Avetrana. A Ugento il Matino riceve la De Cagna: programma e arbitri della 20ª

Ventesimo turno domani in Promozione pugliese girone B con l’insidiosa trasferta per la capolista Racale (neo semifinalista di Coppa Italia insieme al Sava) sul campo dell’Avetrana. Per il Matino, a Ugento, ci sarà come avversario la De Cagna. Il Manduria ospita il Brilla Campi mentre l’Ostuni va a Sava a caccia di riscatto dopo lo stop interno di domenica scorsa. A completare il programma: Maglie-Salento Football, Carovigno-Taurisano e Novoli-Veglie. Riposa l’Aradeo.

Programma e designazioni arbitrali:

dom. h 15

Toma Maglie-Salento Football: Marco Lombardo di Brindisi (Maiorano-Marino) – a Tricase

AS Avetrana-Atl. Racale: Nico Valentini di Brindisi (Moschettini-Lanubile)

Carovigno-Taurisano: Salvatore Montanaro di Taranto (Santoro-Luggeri) – a San Pancrazio Salentino, a porte chiuse

Manduria-Brilla Campi: Gianluca Maselli di Bari (Curci-Insabato)

Novoli-Veglie: Alex Capotorto di Taranto (De Pandis-Rupe)

Sava-Ostuni: Gabriele Sciolti di Lecce (Bono-Grimaldi)

Virtus Matino-De Cagna: Giacomo De Paolis di Lecce (Minerva-Amatore) – a Ugento

–

CLASSIFICA: Atl. Racale 41 – Virtus Matino 40 – Manduria 36 – Ostuni 35 – Sava 30 – Taurisano 28 – AT Maglie e AS Avetrana 26 – Novoli e Aradei 19 – Brilla Campi 18 – De Cagna 16 – Carovigno 14 – Salento Football 10 – Veglie 7 (Uggiano escluso).