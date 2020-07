VIRTUS MATINO – Gli Ultras a sindaco e assessore: “Lavori allo stadio, si faccia chiarezza sui tempi di consegna”

Riceviamo e pubblichiamo una nota degli Ultras Matino rivolta al sindaco, Giorgio Salvatore Toma e all’assessore allo Sport, Massimiliano Romano.

Caro Sindaco dott. Toma

Caro assessore dott. Romano Massimiliano

Il 23 giugno ci siamo incontrati in comune, abbiamo dialogato nell’interesse del nostro paese, si sono trovate delle possibili soluzioni per i lavori allo stadio di Via del mare e di conseguenza il nostro sogno si sarebbe potuto avverare.. vedere la nostra squadra giocare a casa propria.

Fiduciosi che questo si potesse avverare ci siamo dati appuntamento entro una settimana.

Tale appuntamento non è mai avvenuto se non con una videochiamata con l’assessore allo sport dott. Romano.

Di contro ad oggi (ieri, ndr) 8 luglio la situazione ai lavori al campo di Via del mare è invariata; i lavori sull’impianto di illuminazione – cartello riporta inizio lavori 5 maggio – il fine lavori sarebbe dovuto essere 25 giugno – ma di lavori si sono solo fatte poche ore, un sabato metà giornata ed un lunedì – tutto fermo e non si sa se il comune ha concesso una proroga – non si conosce il motivo del perchè i lavori non procedono dopo due mesi dalla data di inizio – ma cosa più grave non si ha alcuna certezza della data possibile di fine lavori e consegna cantiere.

Il 5 agosto scadrà la domanda di iscrizione al campionato di Eccellenza ed il campo di Matino è omologato fino alla 1ª Categoria



Intanto la Polisportiva Matino prima di investire delle importanti somme ha necessità di avere certezze sulla struttura – sui tempi di consegna dello stadio – diverse squadre si stanno muovendo – non vogliamo perdere tempo importante rispetto ad altre Società.

Vogliamo Chiarezza

Meritiamo Rispetto

Chiediamo la convocazione urgente di un incontro con la ditta che è sparita e che doveva terminare i lavori entro il 25 giugno

Alla presenza di un responsabile ufficio tecnico per il problema omologazione fino alla 1ª Categoria

Vogliamo avere un incontro in cui si fissano dei tempi per iscritto dai quali nessuno dovrà venire meno.

Noi amiamo Matino e non vogliamo che il calcio si perda ma soprattutto non vogliamo che quelle poche persone che investono passione e denari perdano la pazienza o si svogliano e decidano di non voler più proseguire in questo sogno.

NOI SIAMO ATTENTI E VIGILIAMO

LE FOTO PARLANO CHIARO!!!!