PROMOZIONE/B – Ultimo giro, è lotta aperta per playoff e playout: il punto a 90 minuti dalla fine

A novanta minuti dalla fine della stagione regolare del girone B di Promozione pugliese, rimangono in piedi solamente i capitoli playoff e playout.

Il Taurisano si appresta a festeggiare davanti ai propri tifosi nell’ultimo match casalingo contro il Crispiano sul neutro di Ugento. Quattro punti di margine a una partita dalla fine non sono più colmabili dall’Otranto, seconda forza del torneo, che farà di tutto per battere il Sava sperando di staccare la quinta in classifica di almeno sette punti (ora sono sei) che significherebbe finale playoff senza dover disputare il primo turno.

Al momento, dietro l’Otranto c’è un terzetto a pari punti a 66: Leverano, Toma Maglie e Virtus Matino. Domenica Virtus Matino-Leverano sarà senza dubbio decisiva, mentre il Maglie è atteso a Veglie, società già retrocessa in Prima da tempo.

È molto improbabile che Leverano, Toma Maglie e Virtus Matino arrivino a pari punti, visto che il Maglie dovrebbe agevolmente passare a Veglie.

È utile annotare i risultati degli scontri diretti che coinvolgono le tre squadre a 66 per capire meglio cosa potrà succedere domenica prossima attorno alle ore 18.30, momento in cui calerà il sipario sulla stagione regolare.

Toma Maglie-Virtus Matino 1-2

Virtus Matino-Toma Maglie 1-1

Leverano-Virtus Matino 1-0

Virtus Matino-Leverano (domenica)

Leverano-Toma Maglie 2-0

Toma Maglie-Leverano 3-0

(in grassetto le squadre in vantaggio)

Praticamente nulle le speranze playoff del Terre di Acaya e Roca (63).

Altrettanto intricata la griglia playout con Veglie e Grottaglie già ufficialmente retrocesse. Dalla Rinascita Refugees (34) in giù sono tutte ancora in gioco: Mesagne e Locorotondo (32), Crispiano (29), Tricase (27). Nell’ultimo turno c’è in programma Rinascita-Tricase: la formazione dei rifugiati ha due risultati su tre a disposizione per salvarsi, mentre il Tricase deve necessariamente vincere e portarsi a 30 per vedere poi le altre cosa fanno. Il Mesagne ospiterà il Copertino; il Locorotondo, il Carovigno, avversari ormai senza obiettivi. Anche negli accoppiamenti playout vige la regola dei sette punti tra tredicesima e sedicesima e tra quattordicesima e quindicesima.