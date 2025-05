BASKET C/m – LSB Lecce, addio ai playoff tra gli applausi. Vince il Castellaneta, ma anche il pubblico leccese

La corsa della Cce La Scuola di Basket Lecce si interrompe in semifinale playoff contro Castellaneta (che vince 78-99), ma la stagione 2024/25 sarà ricordata per un Pala “San Giuseppe da Copertino” gremito come non si vedeva da tempo per la Serie C. Un successo di pubblico che testimonia il grande lavoro della società nel costruire una passione vibrante attorno a una squadra che ha trasmesso autentico amore per la pallacanestro. Prima del risultato del campo, a Lecce hanno vinto lo sport e il calore dei suoi tifosi.

In Gara 2, dopo la sconfitta di Matera, i biancazzurri di coach Michelutti, privi dell’infortunato Federico Ingrosso, si sono dovuti arrendere per 78-99. Castellaneta si è dimostrata superiore per l’intero arco del match, conquistando con merito serie e finale. Nonostante ciò, Mocavero e compagni hanno tenuto testa agli avversari per lunghi tratti: un super Cantagalli e le triple di Laudisa e Vidakovic avevano spinto i salentini avanti nel primo quarto (27-24). Anche all’intervallo lungo, grazie a un ottimo finale di frazione firmato Ouandie e Mocavero, Lecce conduceva 48-45.

La svolta è arrivata dopo la pausa lunga: Castellaneta ha alzato drasticamente il livello, con Staselis e Migliori a bersagliare la retina. Nonostante i tentativi di reazione, gli uomini di coach Luisi hanno progressivamente preso il controllo, dimostrando maggiore lucidità e freschezza. Sul +9 ospite all’inizio dell’ultimo periodo, due triple consecutive di De Bartolo hanno portato Castellaneta a un rassicurante +15, ipotecando la vittoria. Fino all’ultima sirena, i ragazzi di Michelutti hanno comunque cercato di onorare l’impegno davanti al proprio pubblico.

Castellaneta si conferma così “bestia nera” per Lecce, dopo le due vittorie in stagione regolare. Ma l’immagine più significativa resta l’applauso scrosciante e prolungato del pubblico di casa, un omaggio sincero all’impegno profuso dalla squadra per tutto l’anno.

“Nonostante la bruciante eliminazione,” ha commentato coach Michelutti, “vedere il palazzetto sempre più pieno mi ha riempito di felicità. Tanti ci hanno seguito anche a Matera. Sono contento di questo affetto, anche se l’amaro in bocca per non aver regalato loro una vittoria è tanto. I ragazzi, senza Federico, hanno dato tutto”. Anche il presidente Sandro Laudisa ha sottolineato il valore del pubblico: “È davvero bello vedere tanto entusiasmo. Anche se il percorso si ferma, la stagione positiva e ricca di emozioni è un grande risultato. Ogni esperienza, anche le sconfitte, ci aiuta a crescere”.

—

IL TABELLINO

CCE LSB LECCE-CASTELLANETA 78-99

(27-23, 48-45, 67-76)

LSB LECCE: Cantagalli 20, Renna 4, Capoccia, Forleo, Esposito 5, Mocavero 10, Laudisa 17, Vidakovic 3, Murrone, Capone, Dosic, Ouandie 19. All. Michelutti.

CASTELLANETA: Ojo 20, Laghi 3, Steselis 26, Migliori 15, Gaudiano, Pallara 12, De Bartolo 6, Vorzillo 8, Casarola, Miljanic 7, Buono 2, Basile. All. Luisi.

ARBITRI: Daniele Serra di Brindisi (Br) e Emanuele Agresta di Brindisi (Br).