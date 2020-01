PROMOZIONE/B – L’Uggiano dice addio al campionato. Ostuni-Racale è il big-match: programma, variazioni di sede e designazioni della 17ª

Sulla classifica del girone B di Promozione si abbatterà il caso Uggiano. La formazione gialloblù ha già preannunciato il suo forfait per la gara di domani, nella quale avrebbe dovuto ospitare la Salento Football. Si tratterà della seconda rinuncia che, di conseguenza, farà scattare l’automatica esclusione dal campionato e i susseguenti provvedimenti da parte del Comitato pugliese della Lnd. Così come per il torneo di Eccellenza e di Prima Categoria (gironi B e C), il campionato dovrà metabolizzare un ritiro in corso d’opera. La Salento Football avrà la vittoria a tavolino per 0-3, così come succederà per tutti gli avversari dell’Uggiano, dalla terza alla quindicesima giornata di ritorno.

Nel programma della diciassettesima giornata spicca, su tutti, lo scontro ad alta quota tra Ostuni e Racale. Per il Matino una trasferta non facile ad Avetrana, dove, per diversi anni, si è seduto in panchina l’attuale tecnico della Virtus, Giuseppe Branà. A San Pancrazio Salentino si giocherà Brilla Campi-Aradeo (sulla cui panchina esordirà Graziano Tartaglia, che, nei giorni scorsi, è stato prescelto per sostituire Andrea Corallo). Gara ostica anche per il Manduria sul campo del mai domo Carovigno. Completano il programma De Cagna-Sava, Taurisano-Novoli e Veglie-Maglie (a San Donato di Lecce, a porte chiuse).

Il programma completo con le designazioni arbitrali:

–

dom. 05/01 h 14.30

AS Avetrana-Virtus Matino: Federico Paladini di Lecce (Rutigliani-Mazzarelli)

Brilla Campi-Aradeo: Filippo Fuggetti di Taranto (Rupe-Spedicato) – a San Pancrazio Sal.

Carovigno-Manduria: Giorgio Caldararo di Lecce (Lovecchio-Moschettini)

De Cagna-Sava: Matteo M. Minerba di Lecce (Lanubile-Sibilio) – a Otranto

Ostuni-Racale: Stefano Raineri di Como (Luggeri-Barile)

Taurisano-Novoli: Giacomo De Paolis di Lecce (Scorrano-Minerva)

Uggiano-Salento Football: annullata

Veglie-Toma Maglie: Andrea Rutigliano di Lecce (Tara-Greco) – a San Donato a porte chiuse

–

CLASSIFICA: Racale 38 – Matino e Ostuni 34 – Manduria 33 – Sava 30 – Maglie (-6) 28 – Taurisano 27 – AS Avetrana 24 – Novoli 19 – Brilla Campi 18 – De Cagna 17 – Aradeo 13 – Carovigno 12 – Salento Football e Veglie 10 – Uggiano (-1) 2.