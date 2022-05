PROMOZIONE/B – Taurisano ko, il Tricase in finale playoff col Novoli. Meledugno salvo, giù il Capo di Leuca

Sarà Novoli-Tricase la finale playoff del girone B di Promozione. Al “San Vito”, i rossoblù di mister Sandrino De Giuseppe battono nettamente il Taurisano, grazie alle reti, tutte nella ripresa, di Citto, Mauro e Conde. Primo tempo equilibrato, poi, nella ripresa, il Tricase dilaga e centra il risultato. Per il Taurisano, la stagione finisce qui.

Domenica prossima, alle 16.30, Novoli-Tricase. Il Novoli ha il vantaggio di giocare in casa e della miglior classifica: in caso di parità dopo i tempi supplementari, prevarrebbe sugli avversari e si classificherebbe al primo posto nella classifica dei ripescaggi per ascendere in Eccellenza 2022/23.

ATL. TRICASE-TAURISANO 3-0 (semifinale playoff)

RETI: 3′ st Citto, 25′ st Mauro, 45′ st Conde

ATL. TRICASE: Bibba, Sanapo, Rizzo (46′ st Del Casale), Moretto, Citto, Silva, Mauro (46′ st Sacchi), Orlando, Conde (48′ st Zocco), Rosafio, Manisi (49′ st Agosto). All. De Giuseppe.

TAURISANO: Potenza, Arnisi (37′ st Provenzano), Musio, Zilli (20′ st Luca), Ciurlia, Alessandrì (17′ st Musio), Torsello (35′ st Si Seclì), Galati, Vantaggiato, De Giorgi, Preite. All. Bray.

ARBITRO: Salomone di Bari.

—

Il Melendugno batte il Capo di Leuca nello spareggio playout e centra la permanenza in Promozione. Gara tesa, equilibrata, soprattutto nel primo tempo, sino all’espulsione di Pirelli per doppia ammonizione.

Il Melendugno affonda il colpo nella ripresa con un gol di Chiffi, subito pareggiato da un colpo di testa vincente di Monteduro. Al 9′, Permeti mette in mezzo un pallone teso che Ciardo non trattiene. Proteste ospiti, secondo i quali il guardalinee aveva prima alzato, poi abbassato la bandierina, nell’azione del gol del 2-1 di Permeti. Ne fanno le spese, esplusi, mister Corvaglia e il dirigente Panzera. Allo scadere, terzo gol del Melendugno con un tiro all’incrocio di Giorgetti. Nel finale, espulsi altri quattro tesserati del Capo di Leuca che, per via della sconfitta del “Dell’Anna”, ritorna in Prima Categoria dopo un solo anno.

G. MELENDUGNO-CAPO DI LEUCA 3-1 (playout)

RETI: 2′ st Chiffi (M), 4′ st Monteduro (CL), 9′ st Permeti (M), 45′ st Giorgetti (M)

G. MELENDUGNO: Gallo, De Giorgi, Greco F., Cretì, Magnolo, Vergari, Permeti, Nocco, Chiffi (32′ st Setreanu), Fanigliulo (26′ st Longo), Giorgetti. All. Cannalire.

CAPO DI LEUCA: Ciardo, Imperato, Frisullo (26′ st Maiolo), Florio, Crisafulli, Ferraro M., Antonazzo, Pirelli, Ponzo, Monteduro, Greco G. All. Corvaglia.

ARBITRO: Montanaro di Taranto.

NOTE: espulsi al 35′ pt Pirelli (CL) per doppia ammonizione; al 20′ st Corvaglia (all.) e Panzera (dir.) (CL) per proteste); a fine gara, De Giorgi, Ferraro M., Antonazzo, Maiolo (CL) per proteste.