PROMOZIONE/B – Il Taurisano da solo in vetta. La Rinascita aggancia il Leverano al secondo posto: i tabellini

Il Taurisano si isola in vetta alla classifica del girone B di Promozione alla fine del girone d’andata. I granata superano il Ceglie in trasferta e approfittano del passo falso del Leverano sul campo della Rinascita Refugees, ora seconda a pari merito coi bianconeri. Il Grottaglie mette la freccia sul Galatina superando in casa il Galatone. Reti bianche tra Copertino e Galatina e tra Locorotondo e Veglie. In coda, importanti successi esterni per il Talsano (sul Carovigno) e per il Tricase (sul Cedas).

I tabellini della 13esima:

RINASCITA REF.-LEVERANO 3-1

RETI: 38′ pt Kassama (R), 23′ st Conde (R), 34′ st Palazzo (L), 51′ st Thiam (R)

RINASCITA REF.: Strafella, Dan Almajiri, Gueye, Diop, Keita, Abdou, Coulibaly, Senè, Kassama (46′ st Jarjue), Conde (33′ st Thiam), Marong. All. Niang.

LEVERANO: Bruno, De Giorgi, Sperti, Valentino, Pasculli (23′ pt De Carli), Gubello, Miccoli (23′ st Pinto), Spedicato, Palazzo, De Carlo (23′ st Suwareh), Lauretti. All. Caragiuli.

ARBITRO: Matera di Bari.

NOTE: all’88’ Strafella (R) para un rigore di Suwareh (L).

—

CEDAS AVIO BR-TRICASE 0-2

RETI: 14′ pt e 26′ pt rig. Pietrangelo

CEDAS AVIO BR: Centonze, Merito (11′ st Longo), De Francesco (22′ st Lore V.), Armenia, Castrignanò, Grande, Orfano (30′ st Morelli), Zanzarella (25′ st Encajes), Brina, Princi (23′ st Miccoli), Lorè D. All. Di Serio.

TRICASE: Recchia, Giannuzzi, Beron, Crisafulli, Lopez, Bulnes, Martella (22′ st Tomasco), Palmisano, Bara (10′ st Nicolardi), Pietrangelo (21′ st Koffi), Kane (30′ st Fittaioli). All. De Giuseppe.

ARBITRO: Morelli di Barletta.

—

CEGLIE-TAURISANO 0-2

RETI: 19′ pt Mosca, 7′ st Vantaggiato

CEGLIE: Lodeserto, Antico, Nazaro, Maggi, Palumbo, Salamina, Cellamare, Palazzo, Bojang, Ciraci, De Pasquale. All. Scalone.

TAURISANO: De Gaetanis, Solidoro, Antonazzo, Maiolo (37′ st Zilli), Alessandrì, Pasca, Castrì, Galati, Vantaggiato, Negro, Mosca. All. Botrugno.

ARBITRO: Fiorino di Bari.

—

COPERTINO-GALATINA 0-0

COPERTINO: Margiotta, Nestola, Della Bona, Giannuzzi, Elia, Perrone, Carrino, D’Amanzo, De Luca (22′ st Frisenda), Franco, Muci (30′ st Bruno, 40′ st Montanaro). All. Corallo.

GALATINA: Colapietro (22′ st De Oliveira), Candido, Mancarella, Marino Dino, Pino, Gningue, Caputo, Brue (30′ st Marino Dan.), Potenza, Manisi, Iurato (11′ st Bolte). All. Colagiorgio.

ARBITRO: Albano di Taranto.

—

GROTTAGLIE-GALATONE 3-1

RETI: 17′ pt Danese (GR), 28′ pt e 32′ st Sanyang (GR), 11′ st Mangia rig. (GA)

GROTTAGLIE: Monopoli, Pisano E. (36′ st Mignogna), D’Amicis, Rossetti, Danese, Casaccio, Sanyang (38′ st Trimarchi), Mur (25′ st Rossini), Sowe (41′ st Kandji), Chiloiro (35′ st Pappadò), Nicolì. All. Carrozzo.

GALATONE: Mirarco, De Leo D. (1′ st Levanto), Tundo, Albano (37′ st Mazzarella), Fracella, Antico, Mangia, De Leo C., Filoni (21′ st Papa), De Pascalis (10′ st Inguscio), Dollorenzo (37′ st Vetrugno). All. Rollo.

ARBITRO: Specchia di Casarano.

—

R. CAROVIGNO-TALSANO 2-3

RETI: 20′ pt e 33′ pt De Comite (T), 44′ pt Turco (C), 24′ st Prete (T), 30′ st Gaeta (C)

R. CAROVIGNO: Cannalire, Regnani (43′ pt Taddeo), Cirasino (34′ st Misuraca), Lanzillotti T. (39′ st Narracci), Urso, Frumento, Marino, Lanzillotti P. (11′ st Tanzariello), Turco (26′ st Gaeta), Bari, Greco. All. Kreshpa.

TALSANO: Sestino, Villa, Prete, D’Urso, Lecce (33′ st Lippo), Dima (47′ st Montervino), Notaristefano (37′ st Sernia), La Gioia, De Comite, Conte, Giannetti (17′ st Ungaro). All. Dellisanti.

ARBITRO: Bellarte di Molfetta.

—

V. LOCOROTONDO-VEGLIE 0-0

V. LOCOROTONDO: Leici, Scatigna, Neglia (9′ st Pentassuglia), Miola (16′ st Caterino), Lacirignola, Pascullo, Caramia (21′ st Natale), Paoluccio (9′ st Sozzo), Serio (40′ st Palmisano D.), Venere, Dos Santos. All. Pettinicchio.

VEGLIE: Mattia, Del Monte (40′ st Gadiaga), Mesa, Musardo (26′ st Gullaci), Mignaco, Voges, Michaylyszyn (38′ st Corallo), Ceballos, Fiorini (19′ st Sillah), Lillo, Traorè. All. Malerba.

ARBITRO: Mantuano di Bari.