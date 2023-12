PROMOZIONE/B – Rinascita inarrestabile, ora è vetta col Taurisano. Risale il Grottaglie: i tabellini della 14ª

Un rigore realizzato da Marong vale il succcesso della Rinascita Refugees sul Taurisano nel big-match della 14esima giornata del girone B di Promozione. Rinascita e Taurisano procedono, quindi, di pari passo, in vetta alla classifica. La squadra dei rifugiati è in serie positiva dalla seconda giornata di andata e ha messo fine alla lunga striscia di risultati positivi del Taurisano (otto vittorie e un pareggio nelle ultime nove).

Alle spalle della coppia capoclassifica avanza il Grottaglie che liquida e sorpassa il Leverano, alla seconda sconfitta di fila e agganciato anche dal Galatina (vittoriosa sul Cedas) al quinto posto. Ritorna alla vittoria il Copertino che passa a Locorotondo. Ancora un successo per il Tricase, secondo consecutivo, corsaro a Galatone. In coda, pesanti affermazioni per il Talsano (sul Ceglie) e per il Carovigno (sul Veglie). I tabellini:

RINASCITA REFUGEES-TAURISANO 1-0

RETI: 29′ st Marong rig.

RINASCITA REFUGEES: Strafella, Dan Almajiri (46′ st Diarrassouba), Gueye, Diop, Keita, Coulibaly, Abdou, Senè, Kassama (43′ st Amar), Marong, Thiam. All. Niang.

TAURISANO: Ponzetta, Solidoro, Carrino, Maiolo, Pasca, Mele, Castrì, Sansò, Vantaggiato (1′ st Falco), Negro (41′ st Galati), Mosca. All. Botrugno.

ARBITRO: Calderoni di Bari.

GALATONE-TRICASE 2-3

RETI: 25′ pt Mangia rig. (G), 30′ pt e 42′ st Fittaioli (T), 14′ st Papa (G), 26′ st Pietrangelo rig. (T)

GALATONE: Mirarco, De Leo C., Albano, Levante, Fracella, Antico, Mangia, Dollorenzo (5′ st Papa), Filoni, De Leo D., Vetrugno. All. Rollo.

TRICASE: Recchia, Zocco, Giannuzzi, Crisafulli, Lopez, Vatava, Bara, Palumbo, Fittaioli, Pietrangelo, Martella. All. De Giuseppe.

ARBITRO: Arsena di Brindisi.

GROTTAGLIE-LEVERANO 3-1

RETI: 1′ pt e 39′ pt Mur (G), 32′ pt Sanyang (G), 39′ st Bleve (L)

GROTTAGLIE: Monopoli, Pisano E., Rossini, Rossetti, Danese, Casaccio, Sanyang (31′ st De Roma), Mur (1′ st Sowe), Kandji (36′ st Borda), Santoro, Nicolì (22′ st Massimo). All. Carrozzo.

LEVERANO: Bruno, De Giorgi, Sperti (1′ st Bleve), Valentino (17′ st Ancora), De Carli, Gubello, Miccoli, Spedicato, Palazzo, Lauretti, Pinto. All. Caragiuli.

ARBITRO: Visani di Foggia.

CEDAS AVIO BR-GALATINA 0-3

RETI: 12′ pt Iurato, 22′ pt Gennari, 4′ st Caputo

CEDAS AVIO BR: Centonze, Merito (1′ st Longo), Armenia, Cassano, Medico, Pinto (5′ st Grande), Manta Al. (10′ st Brina, 22′ st De Francesco), Fina, Taveri (25′ st Princi), Tiengo, Manta An. All. Di Serio.

GALATINA: Passaseo, Gningue, Mancarella, Marino Di. (5′ st Brue), Pino, Marino Da., Caputo (20′ st Urrutia), Candido (15′ st De Blasi), Gennari (20′ st Mauri), Manisi, Iurato (20′ st Rizzo). All. Tartaglia.

ARBITRO: Farella di Taranto.

V. LOCOROTONDO-COPERTINO 1-3

RETI: 35′ pt Montinaro (C), 19′ st Sescu (L), 33′ st Giannuzzi (C), 47′ st D’Amanzo (C)

V. LOCOROTONDO: Palmisano G., Scatigna (38′ st Dos Santos), Palmisano D. (41′ st Mancini), Agostino, Lacirignola, Pascullo, Paoluccio (16′ st Serio), Sescu, Diwouta, Venere, Sozzo (13′ st Basile). All. Pettinicchio.

COPERTINO: Margiotta, Dalla Bona, Muci, Giannuzzi (6′ st Nestola), Elia, Montinaaro (6′ st Ciccarese), Carrino, D’Amanzo, De Luca, Franco, Mazzotta (16′ st Bruno). All. Corallo.

ARBITRO: D’Angelo di Foggia.

RF CAROVIGNO-VEGLIE 2-0

RETI: 30′ st Turco, 49′ st Bari

RF CAROVIGNO: Cannalire, Regnani (17′ st Greco), Cirasino, Tanzariello (36′ st Cervellera), urso, Frumento, Taddeo, Narracci, Turco, Bari, Marino. All. Kreshpa.

VEGLIE: Mattia, Del Monte (39′ st De Vanna), Gadiaga (33′ st Sillah), Michaylyszyn, Voges, Mignaco, Corallo (21′ st Musardo), Ceballos (33′ st Fiorini), Traorè, Lillo (41′ st De Blasi), Quarta. All. Malerba.

ARBITRO: Bernardi di Molfetta.

CEGLIE-TALSANO 1-3

RETI: 13′ pt Camara (C), 15′ pt Sernia (T), 14′ st e 30′ st Ungaro (T)

CEGLIE: Lodeserto, Ciraci (10′ st Miola), Antico, Palazzo, Nazaro, Maggi, Salamina (39′ st Pergola), Cellamare, Camara, De Pasquale, Bojang. All. Scalone.

TALSANO: Sestino, Villa, Prete, Dima, Macaluso, La Gioia, Sernia (1′ st Ungaro), D’Urso, De Comite, Conte, Notaristefano (30′ st Pagliaro). All. Dellisanti.

ARBITRO: Sperti di Lecce.

NOTE: Espulsi Palazzo (C) e Conte (T).