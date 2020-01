PROMOZIONE/B – Al Racale basta Salguero, tris Virtus Matino al Brilla Campi. Le altre rallentano… I tabellini della 18ª giornata

Maglie e Ostuni si annullano, il Manduria viene bloccato dal Taurisano e Racale e Matino ne approfittano per allungare in classifica. Grande rimonta per il Novoli contro la De Cagna. Vittorie pesanti in chiave salvezza per Carovigno e Aradeo.

I tabellini della 18esima giornata del girone B di Promozione.

VIRTUS MATINO-BRILLA CAMPI 3-2

RETI: 3 pt Tundo (VM), 24 pt Macchia (BC), 42 pt Doukoure (VM), 20 st rig. Manisi (VM), 48 st De Lorenzis (BC)

VIRTUS MATINO: Giannaccari, Margagliotti, Tundo (1′ st Venza), Franco, Cavalieri, Citto, Doukoure, Bringas, Richella, Manisi (36′ st Caporusso), D’Amicis. All.: Branà.

BRILLA CAMPI: Pendinelli, De Vincentis, Iaia, De Ventura (24′ st De Lorenzis), Buono, Papa, Giannotti, Caravaglio, Macchia (36′ st Tondo), Carlà, Petracca. All.: Patruno.

ARBITRO: Rutigliano di Lecce.

NOTE: ammoniti De Ventura, Papa, Giannotti, Macchia, Carlà.

SALENTO FOOTBALL-RACALE 0-1

RETI: 20 st Salguero

SALENTO FOOTBALL: Picciotti, Fasiello, Sambati, Montenegro, De Carli, Erroi, Puscio, Paiano, Quarta, De Benedictis, Mazzotta (30 st De Leo). All. Renis.

RACALE: Passaseo, Macchia, Romano, Valori (15 st Rodrigues), Casalino A., Greco, Lopez (10 st Presicce), Torsello, Salguero, Tavey, Aprile (10 st D’Errico). All. Sportillo.

ARBITRO: Schifone di Taranto.

TOMA MAGLIE-OSTUNI 0-0

TOMA MAGLIE: Potenza, Spedicato, Frisullo, Magnolo, Cota, Pace, Coquin, Patera, Ponzo (17 st Iurato), Nuzzo (1 st Tagarelli), Khalil. All. Portaluri.

OSTUNI: Convertini, Brescia, Regnani (41 st Angelini), Iaia, Zizzi (48 st Gioka), Misuraca, Salvi, Jarjou, Caruso (31 st Longo), Capristo, Molfetta. bbb. Serio.

ARBITRO: Raimondo di Taranto.

MANDURIA-TAURISANO 0-0

MANDURIA: De Marco, Scatigna, Coccioli, Arcadio, Calò, Danese, Gatt (39 st Conte), Napolitano, Birtolo (12 st Tidiane, Malagnino, Mummolo. All. Cosma.

TAURISANO: Di Giacomo, Musio, Mele, Palumbo, Ciurlia, Di Seclì, Castano (39 st Preite), Zilli, Botrugno (39 st Santoro), De Giorgi (44 st Luperto), Luca. All. Stifani.

ARBITRO: Losapio di Molfetta.

ARADEO-VEGLIE 4-0

RETI: 34 pt Castrignanò, 4 st Cissè, 39 st Conte, 48 st Garrapa

ARADEO: Bruno, Mita (30 st Agnello), Trotta (44 st Forcignanò), Castrignanò (38 st Gatto), Saracino, Conte, Cissè (41 st Carciullo), Levanto, Marzo, Garrapa, Setreanu (28 st Pascali). All. Tartaglia.

VEGLIE: Fina, Iaia (13 st Protopapa), Zecca, Cezza, CArlino, De Blasi (18 st Mancini), Keita, Baba, Martina, Lillo (35 st Tundo), Vadacca (18 st Quarta). All. Tondi.

ARBITRO: Colazzo di Casarano.

CAROVIGNO-AS AVETRANA 1-0

RETI: 2 st Greco

CAROVIGNO: Schina, De Tommaso, De Carlo, Tamborrino, Urso, Lanzilotti P. (1 st Galasso), Caricasulo, Carlucci, Turco, Greco (10 st Lanzilotti Tony), Scarcella (20 st Diagne). All. Termite.

AS AVETRANA: Petranca, Morleo (20 st Di Summa), Trisciuzzi, Allegrini, Brigante, Talò, Sanyang, Martella, Minelli, Kunde, Lecce (5 st Toumi). All. Franco.

ARBITRO: Cianci di Bari.

NOVOLI-DE CAGNA 3-2

RETI: 1 pt Rizzo (DC), 42 pt Vergari (DC), 36 st e 42 st cappellini (N), 48 st Gennari (N)

NOVOLI: Liaci, Avantaggiato, Rocco (1 st aulita), Coccioli, Indirli, Gigante, Bruno (25 st Leaci), Sterlicchio, Gennari, Cappellini, Martena (1 st Mazza). All. Cornacchia (squal.).

DE CAGNA: De Iaco, De Pascali, Pulimeno (11 st Desiderato), Zaminga (14 st De Pascalis), De Icco, Perrone, Lorenzo, Petrachi, Rizzo, Vergari, Marzo. All. De Iaco (squal.).

ARBITRO: Laera di Bari.

ha riposato: Sava.