PROMOZIONE/B – Mignogna, tripletta e podio: la nuova classifica marcatori dopo la 7ª

Sedici reti nella giornata numero 7 del girone B di Promozione, quasi un terzo messi a segno dal Talsano contro lo Spartan Legend. Protagonista dell’incontro, Francesco Mignogna, tre reti e pallone ricordo portato a casa; doppietta anche per Mimmo Peluso che entra in classifica, comandata da Doukourè, con una lunghezza su Montaldi, entrambi in rete.

Ecco il dettaglio dopo il 7° turno:

6 RETI: Doukoure (CD Gallipoli);

5 RETI: Montaldi (V. Locorotondo);

4 RETI: Mignogna (Talsano);

3 RETI: Serri (V. Locorotondo), Quarta L. (Leverano), Gioia (Avetrana), Ponzo (Capo di Leuca), Monteduro (Capo di Leuca), Sansò (CD Gallipoli);

2 RETI: Macchia (Brilla Campi), Malagnino (Avetrana), Libertini (Veglie), Ciurlia (Taurisano), Cecere (PS Legend), Poleti (Novoli), Pirelli (Capo di Leuca), De Michele (Leverano), Luca (Taurisano), Vantaggiato (Taurisano), Conde (Atl. Tricase), Palazzo (Novoli), Preite (Taurisano), Iurato (CD Gallipoli), De Giorgi D. ’93 (Taurisano), Galante (Talsano), Pasculli (Leverano), De Pascalis (Galatina), Capone (Novoli), Peluso C. (Talsano);

UNA RETE: De Comite (Talsano), Greco Oscar (Brilla Campi), Leaci (Novoli), Marzo (Novoli), Gennari (Novoli), Brindisi (G. Melendugno), Altavilla (Avetrana), Negro (CD Gallipoli), Lauretti (Leverano), Cofano (Galatina), Ungaro (Talsano), Galante (Talsano), De Lorenzis T. (Brilla Campi), Venere (V. Locorotondo), Chiffi (Atl. Tricase), Munua (Atl. Tricase), Carrozza F. (CD Gallipoli), Pasculli (Leverano), Crudele (PS Legend), Galiano (V. Locorotondo), Greco Gabriele (Capo di Leuca), Silva (Tricase), Rosafio (Tricase), De Giorgi D. ’85 (Melendugno), Permeti (Melendugno), Giannuzzi (Leverano), Fonte (Leverano), Pascali Gab. (Galatina), Ciriello (PS Legend), Campioto (Veglie), Indirli (Veglie), Puscio (Leverano), Scarcella (Novoli), Massaro (Novoli), Iaia S. (Brilla Campi), Ciardo (Talsano), Montervino (Talsano), Malerba (CD Gallipoli), Chiriatti (Melendugno), Diallo (At. Tricase).

(foto: F. Mignogna)