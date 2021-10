TENNIS – A2, un Ct Maglie decimato cede il passo al Tennis Modena

Un Ct Maglie decimato deve cedere il passo al Tennis Modena nella quarta giornata del campionato di A2 a squadre maschile.

Oltre all’assenza di Erik Crepaldi, si sono aggiunte anche quelle degli stranieri Jelle Sels e Jeoffrey Blancaneaux, sostituiti da due giovani nel vivaio magliese.

Sono scesi in campo: Francesco Garzelli, Lorenzo Maria Lorusso, Daniel Bagnolini, Silvio Mencaglia, guidati dai tecnici Michele Pasca, Marco Cezza, Mattia Leo e Marco Baglivo. Di contro, il Modena ha schierato: Leonardo Taddia, Federico Marchetti, Filippo Monti, Iacopo Mangiafico e Ludovico Vaccari.

I risultati: Taddia b. Garzelli 75 57 62; Marchetti b. Lorusso 63 36 63; Mangiafico b. Mencaglia 63 75; Bagnolini b. Monti 60 61; Mangiafico-Marchetti b. Lorusso-Garzelli 57 75 10-8; Taddia-Vaccari b. Mencaglia-Bagnolini 60 60.

Il ds Antonio Baglivo: “Purtroppo sapevamo delle difficoltà che avremmo incontrato in questa partita, per le pesantissime assenze di Blancaneaux e Crepaldi, e le non perfette condizioni fisiche di Garzelli,. Si poteva ottenere un risultato positivo se alcuni dei singoli persi sul filo di lana fossero finiti diversamente. Ora dobbiamo superare questo momento di difficoltà ed essere tutti uniti per finire bene il campionato”.

Prossimo appuntamento per il CT Maglie domenica prossima, 31 ottobre, in trasferta a Roma contro il Ferratella.