PROMOZIONE/B – In vetta si allunga la classifica: i tabellini dell’11ª giornata

Promozione pugliese girone B 2024/25, giornata 11: i tabellini

TERRE DI ACAYA E ROCA-REAL PUTIGNANO 2-0

RETI: 18′ pt Cisternino, 37′ pt Pellè

TERRE DI ACAYA E ROCA: Dima, De Nigris (22′ st Makovic), Sindaco, Trovè (41′ st Sergio), Pellè, Murrone R. (41′ st De Mitri), Murrone M. (28′ st Pasca), Plevi, Bolognese (44′ st Rutigliano), De Giorgi, Cisternino. All. Greco.

REAL PUTIGNANO: Angelini, Palazzo, Daddato, Casulli (44′ st Intini), Daugenti, Muolo (1′ st Troilo), Amendolagine, Laera (27′ st Di Cosola), Nitti, Labarile (1′ st Vinella), Guglielmi. All. Palazzo.

ARBITRO: Gioia di Brindisi.

—

SAVA-LEVERANO 2-1

RETI: 10′ pt Lotito (S), 17′ st Danese (S), 43′ st Laena (L)

SAVA: Laghezza, Lomartire, Giancola, Dieme (23′ st Galeandro), Di Maggio, Danese, Riezzo, Lotito (42′ st De Cataldo), Sibilla (36′ st De Pascalis), Malagnino, Narducci. All. Colluto.

LEVERANO: Bruno, De Giorgi, Manca (48′ st Bardoscia), Valentino, Solimeno, Pasculli, Sanyang, Spedicato, De Carlo (31′ st Quarta), Laena, Ancona (25′ st Pinto). All. Pedone.

ARBITRO: Ragno di Molfetta.

—

TOMA MAGLIE-GROTTAGLIE 4-0

RETI: 28′ pt e 35′ pt Fernandez, 27′ st Gningue, 29′ st Coluccia S.

TOMA MAGLIE: Coluccia E., Ramanaj (20′ st Coluccia S.), Tecci, Ongonia (34′ st Caputo), Galvez, Caicedo, Cato, Romano (37′ st Camara), Gningue, Fernandez (34′ st Mancarella), Luciano. All. Salvadore.

GROTTAGLIE: Sestino, Saponaro, Kassab (35′ st Bavaro), Motolese, Camassa, Rossini, Geusa (26′ st Roma), Bottiglione, Galeone (44′ st Morelli), Moretti (37′ st Magno), Ciura. All. Serio.

ARBITRO: Lombardo di Brindisi.

—

COPERTINO-TAURISANO 0-3

RETI: 14′ pt Perdicchia, 13′ st Quaranta, 44′ st Sansò

COPERTINO: Margiotta, Fontanella (1′ st Frisenda), Della Bona, Bruno, Nestola, Conte, Alemanno, Mazzotta (12′ st Della Torre), Stella (12′ st Nolasco), Lillo (32′ st Durante), Ciccarese. All. Caragiuli.

TAURISANO (f.i.): Rollo, Quaranta, Amato, Sansò, Cavalieri, Pasca, Castrì, Maiolo, Perdicchia, Solidoro, Mele. All. Manco.

ARBITRO: Torre di Barletta.

—

MESAGNE-OTRANTO 0-1

RETI: 30′ pt Conte

MESAGNE: MESAGNE: Marchionna, De Luca (27′ st Renna, 38′ st Pisani), Pacheco (37′ st Armenia), Orfano, Diagnè, Grande (1′ st Politi), Manta Al., Petracca, Taveri, Lazzoi, Manta An. All. Di Serio.

OTRANTO: Caroppo, Piccinni, Vigliotti, Negro, Liquori, Conte, Marzo, Valentini, Mossolini (27′ st Martin), Pietrangelo, Piscopo (15′ st Togorà). All. Mazzeo.

ARBITRO: Mantuano di Bari.

(US Otranto Calcio) – Tre punti sofferti ma meritati per il Città di Otranto. Vittoria importante quella biancazzurra in casa di un Mesagne mai domo arrivata al termine di una partita di buon livello che rilancia le aspettative biancazzurre. Già privo degli infortunati Beron e Tourè, mister Vincenzo Mazzeo perde nel riscaldamento anche Lorenzo Piccinno, fermato da un problema alla caviglia sinistra. Al suo posto in campo Piscopo. Gara aperta, le due squadre si affrontano con piglio propositivo. La prima azione di rilievo è di marca ospite: l’azione sulla destra libera alla conclusione in diagonale Pietrangelo, pronta la respinta di Marchionna. Col passare dei minuti, Matteo Valentini e compagni guadagnano metri sul terreno di gioco. Il Mesagne cerca di alzare il baricentro, ma alla mezz’ora arriva la sentenza biancazzurra. Sul calcio d’angolo dalla destra, il mancino di Vigliotti pesca Nicolò Conte che di prepotenza insacca di testa. Il Mesagne accusa il colpo, non crea particolari problemi dalle parti di Caroppo. L’Otranto è ancora pericoloso in chiusura di prima frazione con Mossolini, conclusione d’esterno destro sul quale il portiere avversario è attento. La ripresa vede il team di casa spingere sull’acceleratore nei primi minuti. Sul taccuino finisco il colpo di testa di capitan Orfano e la girata di Taveri, in entrambi i casi pallone alto sulla traversa. Passato lo spavento, l’undici adriatico si riorganizza e a ridosso del minuto 25’va in un paio di occasioni vicino al raddoppio. Marzo conclude di destro, il rasoterra esalta Marchionna. Passano un paio e il numero sette, imprendibile sulla destra, mette palla a centro dell’area di rigore dove Mossolini manca l’appuntamento con il gol e manda fuori. Il match resta in bilico, il Mesagne cerca di creare qualche pericolo buttando palloni nei 16 metri biancazzurri, l’Otranto tiene botta. Sul finire del match si segnala l’infortunio alla caviglia di Renna e l’espulsione comminata a Petracca, che si guadagna due cartellini gialli in una manciata di minuti. Al termine della partita, festa idruntina in campo e sugli spalti. Con la vittoria a Mesagne, l’Otranto sola a quota 23 punti e mantiene la terza piazza in classifica. Domenica prossima in occasione della 12esima giornata di andata si gioca in casa. Avversario di giornata sarà l’Atletico Tricase.

—

TRICASE-TREPUZZI 1-4

RETI: 19′ pt Buttera (TRI), 22′ pt Daf (TRE), 25′ st Saracino (TRE), 27′ st e 38′ st Mbappè (TRE)

TRICASE (f.i): Recchia, De Francesco, Zocco, Zanazzi, Antonaci, Aniello, Gueye, Turco, Cortese, Vatavu, Buttera. All. Cazzato.

TREPUZZI: Centonze G., Fracella, Centonze F., Keita, Tundo, Poletì, Miccoli (10′ st Saracino), Daf, Cavaliere, Mbappè, Renna. All. De Pascalis.

ARBITRO: Rizzo di Casarano.

—

CAROVIGNO-RS CRISPIANO 4-0

RETI: 21′ pt Perrone A., 36′ pt Turco, 3′ st Diwouta, 46′ st Taddeo

CAROVIGNO: Lamarina, Albano (42′ st Ktami), Signorelli, Sescu (23′ st Taddeo), Talò, Perrone A., Perrone M. (29′ st Lanzillotti), Odone, Turco, Greco, Diwouta (37′ st De Simone). All. Franco.

RS CRISPIANO: Annicchiarico, D’Angelo, Leggieri, Dima, Nasole M., Magli, Paciulli (1′ st Del Sole, 26′ st Semeraro), Nasole F. (7′ st Bello, 11′ st De Pace), Caminiti, Marini, Palumbo (1′ st De Bartolomeo). All. Paradisi.

ARBITRO: D’Angelo di Foggia.

—

RINASCITA REFUGEES-V. LOCOROTONDO 4-1

RETI: 13′ pt Lupo (R), 19′ st e 32′ st Ndoye (R), 38′ st Scarci (L), 43′ st Agbere (R)

RINASCITA R. (f.i.): Diop M., Lukau, Gueye, Diop Ma., Gadiaga, Ndiaye, Lupo, Diop Mp., Ndoye, Lorenzo, Agbere. All. Niang.

LOCOROTONDO: Di Gennaro, Scatigna, Lacirignola, Convertini, Prete, Pasculli, Neglia, Pentassuglia, Sory, Salvi (10′ st Scarci), Scarico. All. Pettinicchio.

ARBITRO: Lombardo di Brindisi.

—

VEGLIE-MATINO 0-1

RETI: 19′ st Villani

VEGLIE: De Mitri, Faggiani, Pezzuto, Lombardi, Del Monte, Damato (18′ st Diallo), Corallo, Diagnè (37′ st Muci), Di Giulio, Sozzo, Fatty. All. Carnevale.

MATINO; Russo, Sperti, Maraschio, Monteleone, Maruccia, Perrone, Elia (14′ st De Marco), De Vito (24′ st Desiderato), Nestola, Pirretti (14′ st Sulmaister), Maniglio (1′ st Villani). All. Cimarelli.

ARBITRO: Regina di Molfetta.