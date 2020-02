PROMOZIONE/B – Il Giudice sportivo di Novoli-Veglie e della 22ª giornata

Presto la rosa del Lecce potrebbe vantare un nazionale in più. Secondo quanto riportato dalle principali testate peruviane, infatti, il Perù sarebbe sul punto di apportare una nuova offensiva per sfruttare le origini per metà andine di Gianluca Lapadula (leggi QUI la sua intervista odierna) per vestirlo di biancorosso. Non sono dunque passate inosservate in Sudamerica…