PROMOZIONE/B – Galatina, altro passetto verso l’Eccellenza. Copertino arbitro della volata finale: i tabellini della 24ª

Altro passettino in avanti verso l’Eccellenza per il Galatina che liquida il Ceglie senza grossi problemi e mantiene un punto di vantaggio sul Taurisano (vittorioso a Veglie) a due giornate dalla fine. Sarà il Copertino l’arbitro della volata per l’Eccellenza, dovendo affrontare il Taurisano, in casa, il 7 aprile, e il Galatina, in trasferta, il 14. Scorpacciata di reti per il Grottaglie sul Carovigno mentre il Leverano la spunta in extremis sul Copertino e mantiene la posizione, approfittando del mezzo passo falso della Rinascita Refugees a Taranto contro il Talsano. In coda il Ceglie ha un piede in Prima Categoria. Cedas Brindisi e Veglie dovranno lottare per giocare i playout, cercando di limitare la differenza di punti con l’avversaria diretta a massimo sei. Con la classifica odierna, si giocherebbe un solo playout, quello tra Carovigno e Veglie e sarebbero direttamente retrocesse Ceglie e Cedas Brindisi.

I tabellini della 24esima giornata:

GALATINA-CEGLIE 4-0

RETI: 17′ pt e 37′ pt Iurato, 29′ st e 44′ st Diaz

GALATINA: Passaseo, Gningue (39′ st Garau), Mancarella (25′ st Diaz), Marino Da., Pino, Marino Di., Caputo (19′ st Brue), Candido, Iurato (15′ st Gennari), Manisi (19′ st Rizzo), Oltremarini. All. Tartaglia.

CEGLIE; Costantino, Antico, Di Coste, Parisi, Nazaro (40′ st Cristina), Maggi, Teribia, Cellamare (25′ st Natola), Birtolo, Bojang, Lunetti (42′ st Laterza). All. Giunta.

ARBITRO: Andreula di Molfetta.

—

TRICASE-V. LOCOROTONDO 1-0

RETI: 14′ st Vatavu

TRICASE (f.i.): Recchia, Zocco, Beron, Crisafulli, Lopez, Vatavu, Oyuela, Palumbo, Sacchi, Pietrangelo, Diedhiou. All. De Giuseppe.

V. LOCOROTONDO (f.i.): Palmisano, Lacirignola, Sescu, Natale, Convertini, Agostini, Scatigna, Sozzo, Diwouta, Musli, Pentassuglia. All. Pettinicchio.

ARBITRO: Pepe di Lecce.

—

VEGLIE-TAURISANO 2-4

RETI: 25′ pt Ceballos (V), 37′ pt e 41′ pt Sansò (T), 1′ st Lillo (V), 24′ st Maiolo (T), 28′ st Carrino (T)

VEGLIE: Colapietro, Mohamed, Quarta, Lillo, Malerba, Del Monte, Fanè, Ceballos, Mohammed, Happi (29′ st Musardo), Olivera (21′ st Bayoumy). All. Russo.

TAURISANO: Rollo, Imperato, Carrino, Maiolo, Alessandrì, Pasca, Castrì (15′ st Mosca), Solidoro, Vantaggiato (39′ st Falco), Negro, Sansò (15′ st Alemanni). All. Botrugno.

ARBITRO: Pezzolla di Bari.

—

GROTTAGLIE-CAROVIGNO 7-2

RETI: 13′ pt, 15′ pt rig. e 2′ st Borda (G), 16′ pt e 12′ st Danese (G), 21′ pt rig. e 25′ st rig. Bari (C), 31′ st e 35′ st Sowe (G)

GROTTAGLIE: Monopoli, De Carolis Si. (33′ st Monticelli), Rossini (46′ st Ettorre), Rossetti, Pisano, Casaccio, Borda (16′ st Sowe), Mur, Danese, Vallejos (44′ st Bonsignore), Santoro (43′ st De Carolis Sa.). All. Carrieri.

CAROVIGNO: Cannalire, Regnani (14′ st Cirasino), Frumento, Taddeo (18′ st Tanzariello), Urso (1′ st Greco), Narracci (34′ st Angelini), Marino, Lanzillotti, Caliandro (27′ st Barnaba), Bari, Fernandez. All. Kreshpa.

ARBITRO: Simone di Molfetta.

—

LEVERANO-COPERTINO 1-0

RETI: 45′ st Palazzo

LEVERANO (f.i.): Bruno, De Giorgi, Marzano, Valentino, Pasculli, Gubello, Miccoli, Spedicato, Ortiz, De Carlo, De Luca. All. Musca.

COPERTINO (f.i.): Margiotta, Nestola, Della Bona, Giannuzzi, Elia, Perrone, Bruno, D’Amanzo, Mazzotta, Frisenda, Muci. All. Corallo.

ARBITRO Albano di Taranto.

—

P. GALATONE-CEDAS AVIO BR 3-3

RETI: 18′ pt Tiengo (C), 33′ pt Manta (C), 12′ st Cassano (C), 34′ st, 36′ st e 45′ st Mangia (G)

P. GALATONE: Mirarco, De Leo C., Murrone (22′ st Spano), Levanto, Antico, Filoni A. (20′ st Papa), Mangia, Mazzarella (12′ st Dollorenzo), Negri (12′ st Vetrugno), De Leo D., Filoni D. All. Renna.

CEDAS AVIO BR: Miccoli, Cosi (12′ st Lorè D.), Merito, Cassano, Medico, Pinto, Manta (25′ st Armenia), Fina (20′ st Princi), Taveri (20′ st Bentz), Procida, Tiengo (18′ st Grande). All. Di Serio.

ARBITRO: Calderoni di Bari.

—

TALSANO-RINASCITA REFUGEES 1-1

RETI: 20′ pt Notaristefano (T), 33’ì’ st Diop M. (R)

TALSANO: Sestino, Villa, Prete (42′ st De Feudis), Dima (16′ st Sernia), Lecce, Macaluso, Notaristefano (16′ st Pagliaro), D’Urso, Marsico, Ungaro (15′ st Scarci), Conte. All. Dellisanti.

RINASCITA REFUGEES: Diagouraga, Abdou (5′ st Thiam), Jarjue, Diop M., Amar (22′ st Conde), Gueye, Sene (5′ st Keita Y.), Coulibaly, Kassama, Fatty, Marong. All. Hassan Baye.

ARBITRO: Pociecha di Molfetta.

NOTE: espulsi Villa e Dima (T), Kassama e Coulibaly (R).