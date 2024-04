PROMOZIONE/B – Galatina a un passo dalla gioia: i tabellini

in foto: il Galatina festeggia la vittoriacopyright: FB Asd Galatina

Si deciderà all’ultima giornata la squadra deputata a salutare la Promozione per l’Eccellenza. Il Galatina conserva il preziosissimo punto di vantaggio sul Taurisano, andando a vincere a Locorotondo con due reti nella ripresa. Allo stesso modo, il Taurisano sbanca Copertino e si tiene in scia della capolista, nella speranza che, domenica prossima, sia lo stesso Copertino a fermare i biancostellati. La lotta playoff comprende ancora Leverano, Grottaglie e Rinascita Refugees: le ultime due, giovedì, recupereranno il match della 22esima giornata e la classifica sarà più chiara. In coda, pericolanti Cedas, Ceglie e Veglie.

I tabellini della 25esima giornata:

V. LOCOROTONDO-GALATINA 0-2

RETI: 9′ st Diaz, 40′ st Gennari

V. LOCOROTONDO: Leuci, Lacirignola, Neglia, Natale (35′ st Pascullo), Convertini, Scatigna (40′ st Mancini), Caramia (22′ st Sory), Agostino, Dos Santos (11′ st Resta), Musli, Sozzo (26′ st Palmisano). All. Pettinicchio,

GALATINA: Passaseo, Gningue, Mancarella, Marino Da., Pino, Marino Di., Caputo (43′ st Rizzo), Candido, Diaz (42′ st Iurato), Manisi, Oltremarini (25′ st Gennari). All. Tartaglia.

ARBITRO: Ragno di Molfetta.

—

CEDAS AVIO BR-LEVERANO 1-2

RETI: 32′ st Procida (C), 39′ pt Pasculli (L), 16′ st Ortiz (L)

CEDAS AVIO BR (f.i.): Centonze, Cosi, Lord, Cassano, Medico, Fina, Manta, Bentz, Taveri, Procida, Tiengo. All. Di Serio.

LEVERANO (f.i.): Bruno, Pinto, Sperti, Valentino, Pasculli, Gubello, Miccoli, De Luca, Ortiz, De Carlo, Palazzo. All. Musca.

ARBITRO: De Candia di Molfetta.

—

COPERTINO-TAURISANO 0-2

RETI: 13′ st Alemanni, 20′ st Mosca

COPERTINO (f.i.): Margiotta, Montinaro, Della Bona, Giannuzzi, Elia, Perrone, Carrino, D’Amanzo, Franco, Durante, Muci. All. Corallo.

TAURISANO (f.i.): Rollo, Ferraro, Carrino, Maiolo, Alessandrì, Pasca, Alemanni, Solidoro, Vantaggiato, Negro, Mosca. All. Botrugno.

ARBITRO: Racanelli di Bari.

—

GROTTAGLIE-TALSANO 1-2

RETI: 12′ st e 48′ st Marsico (T), 28′ st Sowe (G)

GROTTAGLIE: Monopoli, Massimo (24′ st Kassab), Rossini, Rossetti (23′ st Vallejos), Pisano, Casaccio, Borda, Mur, Sowe, Danese, Bottiglione. All. Palumbo.

TALSANO: Sestino, La Gioia, Prete, Sernia (11′ st Scarci), Lecce, Dima, Conte (44′ st De Comite), D’Urso, Marsico, Ungaro, Giannetti (38′ st Pagliaro). All. Dellisanti.

ARBITRO: Antico di Brindisi.

—

RINASCITA REFUGEES-VEGLIE 3-2

RETI: 6′ pt Abdou (R), 13′ pt Conde (R), 20′ pt Sene (R), 25′ pt Mohammed Nebil (V), 21′ st Fane (V)

RINASCITA REF.: Sanneh, Abdou, Gueye M., Diop M., Dan Almajiri, Keita, Sene, Diop E. (50′ st Gueye B.), Conde (41′ pt Fatty), Suwareh (26′ st Marong), Thiam (35′ st Amar). All. Niang.

VEGLIE: Colapietro, Mohamed, Gadiaga (1′ st Quarta), Lillo, Malerba, Del Monte, Fanè, Ceballos, Mohammed Nebil, Happi (26′ pt Camara), Olivera. All. Russo.

ARBITRO: Cipriani di Bari.

—

CEGLIE-GALATONE 2-0

RETI: 12′ pt Palazzo, 7′ st Maggi

CEGLIE: Costantino, Antico, Di Coste, Parisi, Nazaro (40′ st Cristina), Maggi, Teribia, Cellamare (25′ st Natola), Birtolo, Palazzo, Lunetti (42′ st Laterza). All. Giunta.

GALATONE: Mirarco, De Leo C., Murrone (22′ st Spano), Levanto, Antico, Filoni A. (20′ st Papa), Mangia, Mazzarella (12′ st Dollorenzo), Negro (12′ st Vetrugno), De Leo D., Filoni D. All. Renna.

ARBITRO: Laluce di Barletta.

—

CAROVIGNO-TRICASE 3-1

RETI: 17′ pt Diomande (T), 39′ pt Narracci (C), 7′ st Greco (C), 18′ st Taddeo (C)

CAROVIGNO: Ourogbele, Regnani (35′ st Angelini), Frumento, Narracci, Urso, Fernadez, Marino (1′ st Taddeo), Lanzillotti G. (18′ st Tanzariello), Turco (39′ st Barnaba), Bari, Caliandro (1′ st Greco). All. Kreshpa.

TRICASE: Recchia, Zocco, Puzzovio, Crisafulli, Lopez, Diomande, Oyuela, Palumbo, Fittaioli (28′ st Sacchi), Pietrangelo, Dhiedhiou (37′ st Fonte). All. De Giuseppe.

ARBITRO: Sisto di Taranto.