PROMOZIONE/B – Doukoure prende il largo: la classifica marcatori dopo la 19ª giornata

Prende il largo in classifica marcatori Doukourè. L’attaccante del Matino rifila una doppietta al Veglie e si porta a quota quindici. Salgono a nove Sanyang dell’Avetrana, che apre le marcature nel 2-0 al Taurisano e Macchia, autore di una doppietta nel vittorioso 4-2 del Brilla Campi sul Carovigno. Ottava rete per Minelli dell’Avetrana. Toccano quota sette Capristo, che segna il gol della bandiera dell’Ostuni con l’Aradeo e Lorenzo, che realizza la rete del primo momentaneo vantaggio della De Cagna sul Manduria. Doppiette anche per D’Errico, che trascina il Racale alla vittoria sul Maglie e per Tidiane del Manduria. In totale sono ventinove le reti segnate nella diciannovesima giornata.

QUINDICI RETI: Doukourè (Matino);

UNDICI RETI: Caruso (Ostuni);

DIECI RETI: Manisi (Matino);

NOVE RETI: Birtolo (Manduria), De Giorgi Diego ’93 (Taurisano), Sanyang (Avetrana), Macchia (Brilla Campi), Mignogna (Sava);

OTTO RETI: Vasco (Sava), Minelli (Avetrana);

SETTE RETI: Carrozza (Maglie), Longo (Ostuni), Meneses (De Cagna 2010), Scarcella (Carovigno), Botrugno (Taurisano), Salguero (Racale), Cappellini (Novoli), Capristo (Ostuni), Lorenzo (De Cagna 2010);

SEI RETI: Presicce (Racale), Cortese (Veglie), Tidiane (Manduria/Carovigno);

CINQUE RETI: Quarta (SF Leverano), Kunde (Avetrana), Cellamare (Sava), Greco (Aradeo), Greco (Carovigno);

QUATTRO RETI: Giorgetti (De Cagna 2010), Migali (Aradeo), Riezzo (Manduria), Lopez (Racale), Rizzo (SF Leverano), Iurato (Maglie), Levanto (Aradeo), Arcadio (Manduria);

TRE RETI: Tedesco (Novoli), Venza (Matino), Kandji (Sava), Aprile (Racale), De Benedictis (SF Leverano), Castano (Taurisano), Zaccaria (Manduria), Khalil (Maglie), Colluto (Manduria), Marzo (Aradeo), Gennari (Novoli);

DUE RETI: Ruberto (Aradeo), De Matteis (Matino), Diagnè (Carovigno), Culiersi (De Cagna 2010), Luca (Taurisano), Giorgio (Matino), Gioia (Sava), Raponi (Matino), Toumi (Avetrana), Verardo (Aradeo), Papa (Brilla Campi), Tony Lanzilotti (Carovigno), Franco (Matino), Iunco (Novoli), Turco (Carovigno/Ostuni), Pace (Maglie), Garcia (Matino), Nero (Maglie), Beltrame (Sava), Pirretti (Taurisano), D’Amicis (Matino), D’Ettorre (Sava), Calò (Manduria), Malagnino (Manduria), Richella (Matino), Danese (Manduria), De Michele (Sava), Mummolo (Manduria), De Lorenzis (Brilla Campi), Rizzo (De Cagna 2010), D’Errico (Racale);

UNA RETE: Zilli (Taurisano), Faggiano (Novoli), Tamborrino (Carovigno), De Giorgi Diego ’85 (Racale), Enama (De Cagna 2010), Ferrarese (Ostuni), Dell’Anna (SF Leverano), Parlati (Racale), Nazaro (Sava), Bringas (Matino), Cocciolo (Novoli), Zocco (Maglie), Molfetta (Ostuni), Bakary (Manduria), Baba (Veglie), Sforza (Brilla Campi), Gallone (Manduria), D’Amico (De Cagna 2010), Giannotti (Brilla Campi), Permeti (Maglie), Perrone (Avetrana), De Carlo (Veglie), Petruzzella (Veglie), Perrone (SF Leverano), Cezza (Veglie), Leggiero (Ostuni), Santoro (Taurisano), Conte (Manduria), Citto (Maglie), Casalino (Racale), Zizzi (Ostuni), Mele (Taurisano), Salvi (Ostuni), Galeano (Avetrana), Caravaglio (Brilla Campi), Cannone (Ostuni), Resinato (Brilla Campi), Elia (Taurisano), Aulita (Novoli), Cavallo (Sava), Calabuig (Matino), Mazza (Novoli), Marzo (Da Cagna 2010), Giannuzzi (SF Leverano), Ciurlia (Taurisano), Citto (Matino), Bergamo (Veglie), Coquin (Maglie), Gatto (Manduria), Allegrini (Avetrana), Brindisi (Maglie), Amaddio (Sava), Iaia (Novoli), Napolitano (Manduria), Protopapa (Veglie/Avetrana), Carlà (Brilla Campi), Serti (Brilla Campi), Vergallo (De Cagna 2010), Tundo (Matino), Vergari (De Cagna 2010), Castrignanò (Aradeo), Cissè (Aradeo), Conte (Aradeo), Garrapa (Aradeo), Valori (Racale), Rodrigues (Racale), Trotta (Aradeo), Tondo (Brilla Campi), Scarongella (Carovigno), Puscio (SF Leverano), De Carli (SF Leverano), Martina (Veglie).