PROMOZIONE/B – Colpaccio Taurisano a Leverano, il Grottaglie agguanta la vetta: i tabellini

in foto: Taurisano, vittoria nel big-match

Colpaccio del Taurisano che infligge la prima sconfitta stagionale al Leverano e si avvicina alla vetta della classifica, ora occupata sia dai bianconeri, sia dal Grottaglie, vittoriosa sul Cedas Avio, fanalino di coda. Risale anche il Galatina che passa sul campo del Veglie (solo due punti nelle ultime sei) e si trascina dietro il Copertino, impostosi sul Tricase. Seconda vittoria stagionale per il Talsano che regola il Locorotondo, sprecone del dischetto sull’1-0 con Musli. Si conferma in grande forma la Rinascita Refugees, bottino pieno a Galatone (terzo ko consecutivo). In coda, pesante affermazione del Carovigno sul Ceglie.

I tabellini dell’ottavo turno:

LEVERANO-TAURISANO 1-3

RETI: 13′ pt e 8′ st Negro (T), 27′ pt Mosca (T), 36′ st Lauretti (L)

LEVERANO: Bruno, De Giorgi, Sperti, Valentino (18′ st Ancora), Gubello, Pasculli, Miccoli (23′ st Pinto), Spedicato, Suwareh, De Carlo (23′ st Lauretti), De Luca (18′ st Palazzo). All. Caragiuli.

TAURISANO: De Gaetanis, Mele, Antonazzo, Solidoro, Alessandrì, Pasca, Castrì, Majolo (5′ st Galati), Vantaggiato (35′ st De Giorgi D.), Negro (44′ st Freddo), Mosca. All. Botrugno (Squal.).

ARBITRO: Calderoni di Bari.

NOTE: espulso Pasculli (L).

—

ATL. TRICASE-COPERTINO 0-2

RETI; 22′ pt Frisenda, 51′ st Pinto

ATL. TRICASE (f.i.) Recchia, Zocco, beron, Crisafulli, Lopez, Bulnes, Corvaglia, Palumbo, Tomasco, Pietrangelo, Fittaioli. All. Sparascio.

COPERTINO (f.i.): Margiotta, Nestola, Della Bona, Giannuzzi, Elia, Perrone, Mazzotta, Franco, De Luca, Frisenda, De Michele. All. Corallo.

ARBITRO: Mantuano di Bari.

—

GROTTAGLIE-CEDAS AVIO BR 3-0

RETI: 3′ pt rig. Mur, 38′ pt Sanyang, 25′ st Sowe

GROTTAGLIE: Pinto, Pisano E., D’Amicis (39′ st Pisano C.), Rossetti (39′ st Vitale), Danese, Casaccio, Sanyang (35′ st Trimarchi), Mur (31′ st De Roma), Sowe (31′ st Mignogna), Borda, Pappadà. All. Carrozzo.

CEDAS AVIO BR: Lamarina (1′ st Centonze), Morleo Cla., De Francesco, Lotito, Morleo Cos., Margarito, Merito, Grande (8′ st Maggio), Princi (12′ st Morelli), Lazzoi (12′ st De Vincentis), Carrozzo. All. Marangio.

ARBITRO: Matera di Bari.

—

VEGLIE-GALATINA 0-2

RETI: 8′ st Borda, 25′ st Manisi

VEGLIE: Gutierrez, Del Monte (35′ st Sillah), Martina D., Gullaci, Mignaco, Voges (31′ st Martina S.), Michaylyszyn, Ceballos, Fiorini (35′ st Corallo), Lillo, Mesa (35′ st Musardo). All. Sardelli (Squal.).

GALATINA: Colapietro, Candido (43′ st Giannone), Mancarella, Marino Dino, Gningue, Marino Daniele, Urrutia, Brue (31′ st Greco), Potenza, Manisi, Mauro (2′ st Borda). All. Colagiorgio.

ARBITRO: Sisto di Taranto.

—

TALSANO-V. LOCOROTONDO 2-0

RETI: 13′ pt Notaristefano, 23′ st Marsico

TALSANO: Miccoli, Villa, Prete (49′ st Scarci), La Gioia, Lecce, Macaluso, Notaristefano (37′ st Pagliaro), D’Urso, Marsico (47′ st Tursi), Conte (31′ st Montervino), Giannetti (43′ st Lippo). All. Ungaro.

V. LOCOROTONDO: Semeraro, Caterino, Sescu (35′ st Mancini), Venere, Lacirignola, Pascullo (1′ st Miola), Serio (22′ st Dos Santos), Paoluccio, Diwouta, Sozzo (26′ st Caramia), Musli. All. Pettinicchio.

ARBITRO: Antico di Brindisi.

NOTE: espulso dalla panchina Pentassuglia (L). Al 16′ st Musli (L) fallisce un rigore.

—

GALATONE-RINASCITA REF. 1-3

RETI: 24′ pt e 27′ st Marong (R), 32′ pt Conde (R), 6′ st De Iaco (G)

GALATONE (f.i.): Mirarco, Fracella, Tundo, Albano, Inguscio, Antico, Mangia, Dollorenzo, Filoni, De Leo C., De Leo D. All. Rollo.

RINASCITA REF. (f.i.): Strafella, Jabang, Gueye M., Diop, Gueue B., Dan Almajiri, Coulibaly, Sene, Kassama, Conde, Marong. b. Hassane.

ARBITRO: Amato di Lecce.

—

CAROVIGNO-CEGLIE 1-0

RETI: 15′ st Bari

CAROVIGNO: Laghezza, Regnani, Cirasino (23′ st Marino), Lanzillotti P., Narracci, D’Erriquez (28′ st Misuraca), Taddeo, Turco, Greco (40′ st Tanzariello), Bari. All. Del Vecchio.

CEGLIE: Costantino, Di Coste, Merico, Palazzo, Nazaro V., Maggi, Lunetti (18′ st Ciracì), Cellamare (43′ st Lorè), Bojang, De Pasquale, Pergola (21′ st Nazaro G.). b. Passalacqua.

ARBITRO: Labarile di Bari.