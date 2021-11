PROMOZIONE/B – Città di Gallipoli, pokerissimo e allungo sul Taurisano: i tabellini della 10ª giornata

Prova di forza della capolista Città di Gallipoli sul campo del Capo di Leuca, nettamente battuto con un pokerissimo fatto dalle doppiette di Iurato e Doukoure e dal gol di Portaccio. La nona vittoria su dieci permette ai giallorossi di toccare quota 27 punti e, soprattutto, di portarsi a +5 dal Taurisano, bloccato dal Brilla Campi sul proprio terreno. Il Toro resta l’unica squadra imbattuta, ma i tre pareggi di fila con Melendugno, Veglie e Brilla Campi sono dei campanelli d’allarme.

Cinque reti anche del Leverano sull’Avetrana e terzo posto per i bianconeri, in serie positiva da sei turni. Ritorna a vincere – e a convincere – il Tricase, 3-1 al forte Talsano, ora staccato dal Leverano e tallonato dal Locorotondo (quattro reti al Veglie). Seconda vittoria stagionale e quarto risultato utile di fila per il Melendugno che, nell’ultima a Martignano (domenica prossima ritornerà a giocare al Dell’Anna, inaugurato, mercoledì 17, dall’amichevole di lusso col Lecce), piega, con un gol per tempo, il Galatina che era in serie calda da sei turni. Il Novoli cancella il ko di Talsano e ritorna alla vittoria con lo Spartan Legend, puntando verso la zona playoff.

I tabellini della decima giornata di Promozione/B:

CAPO DI LEUCA-CD GALLIPOLI 0-5

RETI: 17′ pt e 35′ pt Iurato, 25′ pt e 45′ st Doukoure, 30′ st Portaccio

CAPO DI LEUCA: Marzo, De Santis (15′ st Ferraro N.), Frisullo, Florio, Crisafulli, Caracciolo (15′ st Arbace), Pirelli (28′ st Fersini), Imperato, Ponzo, Trotta, Greco G. (28′ st Monteduro). All. Corvaglia.

CD GALLIPOLI: Passaseo, Atif, Cardinale, Matere (28′ st Carrozza F.), Greco M., Caputo (15′ st Portaccio), Malerba (32′ st Muciaccia), Sansò, Doukoure, Scialpi (28′ st Nuzzo), Iurato (7′ st Alligri). All. Carrozza A.

ARBITRA: Montrone di Bari.

—

G. MELENDUGNO-GALATINA 2-0

RETI: 5′ pt Conte, 15′ st Nocco

MELENDUGNO: Nuzzaci, De Giorgi, Greco (38′ pt Colagiorgio), Longo (42′ st Gurau), Cretì, vergari, Permeti, De Mitri (28′ st Fanigliulo), Conte, Nocco, Palma (42′ st Petruzzella). All. Castrignanò.

GALATINA: Minerba, Zannito (38′ pt De Pascalis), Mingiano (26′ st Pascali A.), Zaminga, Bramato, Malerba, Aloisi (40′ st Stifani), De Razza, Carciullo (23′ st Pascali G.), Migali, Giorgetti (23′ pt Cofano). All. Contaldo.

ARBITRO: Albione di Lecce.

—

TAURISANO-BRILLA CAMPI 0-0

TAURISANO: Potenza, Arnisi, Provenzano, Zilli (25′ st Torsello), Gigante, Alessandrì (3′ pt Di Seclì), Manganaro (36′ st Vantaggiato), Galati, Luca, De Giorgi, Preite (43′ st Mele). All. Bray.

BRILLA CAMPI: Napoli, Iaia A., Longo, Spedicato, Podo, Caravaglio, De Ventura, Iaia S., Macchia (43′ st Greco), Resinato, Marti. All. Patruno.

ARBITRO: Casula di Taranto.

—

LEVERANO-AVETRANA 5-1

RETI: 12′ pt e 49′ st Quarta (L), 20′ pt Sanyang (A), 9′ st Paiano (L), 21′ st Puscio (L), 23′ st Muci (L)

LEVERANO: Bardoscia, De Giorgi, Pasculli (10′ st Muci), Giannuzzi, De Carli (26′ st mazzotta), Elia, Puscio, Paiano (42′ st Dell’Anna), Quarta (32′ st De Benedictis), De Michele, Spedicato (19′ st Kone). All. Renis.

AVETRANA: Laghezza, Di Giulio (24′ st Massaro), Trisciuzzi (24′ st Cervellera), Eleni, Di Silvestro, Talò, Maggio (33′ st Arena), Gioia, Birtolo (42′ st Greco), Sanyang, Pasqua. All. Lucati (Crescenzio squalificato).

ARBITRO: Lombardo di Brindisi.

—

TRICASE-TALSANO 3-1

RETI: 4′ pt Franco (TA), 17′ pt Bonaventura rig., 4′ st e 21′ st D’Amico (TR)

TRICASE: Bibba, Mauro (43′ st Rizzo E.), Zocco, Moretto, Rizzo J., Zaminga (1′ st Rosafio), Orlando, Diallo, Bonaventura (29′ st Conde), Otmani (24′ st Di Maglie), D’Amico (41′ st Munua). All. De Giuseppe.

TALSANO: Notaristefano, Montervino, La Gioia (16′ st Giannotta), Dima (12′ st Gatto), lecce, Franco (25′ st Ciardo), Cellamare, Ungaro, Peluso C. (12′ st De Comite), Mignogna, Bello (12′ st Montanaro). all. Pettinicchio.

ARBITRO: Rossiello di Molfetta.

—

NOVOLI-PS LEGEND 4-1

RETI: 22′ pt e 25′ pt Capone (N), 42′ pt e 30′ st Massaro (N), 2′ st rig. Camara (SL)

NOVOLI (form. iniz.): Isceri, Fasiello, Marasco Giov., De Blasi, Conte, Capone, Palazzo, Franco, Massaro, Poleti, Scarcella. All. Marangio.

PS LEGEND (form. iniz.): Giampetruzzi, Perrone, Olindo, Nazzaro V., D’Aprile, Bruno, Youmbi, D’Angelo, Camara, Letizia, Ciriello. All. Passarelli.

ARBITRO: Albano di Taranto.

—

V. LOCOROTONDO-VEGLIE 4-1

RETI: 9′ pt e 17′ pt Anglani (L), 34′ pt Serri (L), 45′ pt Montaldi rig. (L), 16′ st Cappellini rig. (V)

V. LOCOROTONDO: Costantino, Venere, Angelini, Rubino, Anglani (33′ st Neglia), Palazzo, Serri (38′ st Daddato), Galiano (25′ st Speciale), Montaldi (38′ st Potenza), Pantaleo (25′ st Serio), Salamina. All. Rosato.

VEGLIE: Polito, De Luca, De Mauro, Rotunno (29′ st Errico), Gurau, Voges, Cappellini, Commendatore, Verri, Lillo, De lorenzis. All. Politi.

ARBITRO: Labarile di Bari.

(foto: la gioia del Città di Gallipoli che esulta sotto il settore ospiti)