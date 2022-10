PROMOZIONE/B – Brilla e Racale avanti tutta: i tabellini della quarta giornata

Promozione pugliese girone B: i tabellini della quarta giornata.

TAURISANO-COPERTINO 1-1

RETI: 13′ st Vantaggiato (T), 47′ st Cocciolo (C)

TAURISANO: Potenza, Stifani (1′ st Leggio), Ferraro, Zilli, Alessandrì, Di Seclì, Mele, Pellegrino, Galati, Vantaggiato, De Giorgi (17′ st Durantini), Antonazzo. All. Botrugno.

COPERTINO: Colapietro, Ciccarese A. (15′ st Marrocco), Zecca (22′ st Stifani), Marasco (1′ st Giannuzzi), Indirli, Elia, Voli, Cocciolo, Ciccarese D. (35′ st Martina), Frisenda, Libertini. All. Renis.

ARBITRO: Quarta di Lecce.

—

BRILLA CAMPI-V. LOCOROTONDO 1-0

RETI: 22′ st Greco

BRILLA CAMPI: Laghezza, Longo, Innocente, Iaia, Spedicato, Capodieci (14′ st Narducci), Valzano (39′ st De Ventura), Caravaglio, Simeone (30′ st Della Giorgia), Marti, Greco (46′ st Macchia). All. Patruno.

V. LOCOROTONDO: (f. iniz.) Palmisano, Coroforte, Turnone, Venere, Sportelli, Pascullo, Palazzo, Salatino, Lacirignola, Simon, Diwouta. All. Convertini.

ARBITRO: Gioia di Brindisi.

—

MESAGNE-CEGLIE 2-0

RETI: 24′ pt Borromeo, 6′ st Miccoli

MESAGNE: Caccetta, De Luca, Schirinzi, Lotito, Orfano, Borromeo, Miccoli (21′ st Nyah), Sacco (32′ st Camisa), Birtolo (45′ st Montanaro), Morelli (38′ st Di Santantonio), Reddavide (29′ st D’Ippolito). All. Ribezzi.

CEGLIE: Costantino, Galetta, De Gaetani, Di Coste (1′ st Cellamare), Roma, Maggi, Salamina, Baratto (27′ st Boiang), Serio, De Pasquale, Di Pietrangelo (13′ st Ciraci). All. Del Vecchio.

ARBITRO: Simone di Molfetta.

—

ATL. TRICASE-MELENDUGNO 2-0

RETI: 17′ pt Moretto, 34′ pt Suwareh rig.

ATL. TRICASE: Bibba, Rizzo E. (36′ st Del Casale), Sacchi, Desiderato, Moretto, Rizzo J., Caputo, Palumbo (29′ st Gerardi), Suwareh (46′ st Diakitè), Manisi (29′ st Zocco), Mariano (39′ st Citto). All. Citto.

MELENDUGNO: Petrarca, Rutigliano, Greco, Cretì, Chiri, Longo, De Matteis, Verri (Conte), Belmonte, Fanigliulo, Garrapa. D. Acc. Taurino.

ARBITRO: Cantoro di Brindisi.

—

ATL. MARTINA-LEVERANO 1-1

RETI: 24′ pt Martulli (M), 45′ st rig. De Michele (L)

ATL. MARTINA: Quarto, Lippolis (1′ st Lippo), Conte, Ngracanj, Vinci, Camassa, Cristofaro (25′ sgtg Pentassuglia), Miola (39′ st Martucci), Pergola, Musli, Martulli (39′ st Shawuna). All. Satalino,.

LEVERANO: Bruno, Cardinale (7′ st Marzano), Sperti, Ancora, De Giorgi, De Carli, Puscio (40′ st Mazzotta), Spedicato, Quarta, De Michele, Lauretti. All. Caragiuli.

ARBITRO: Bellarte di Molfetta.

—

TALSANO-VEGLIE 4-1

RETI: 44′ pt rig. De Comite (T), 33′ st Bello (T), 40′ st e 48′ st Gatto (T), 43′ st Almeyra (V)

TALSANO: Sestino, La Gioia (19′ st Montervino), Giannotta (22′ st Campani), Ungaro (29′ st Grillo), Franco, Macaluso, Bello, D’Urso, De Comite, Gatto, Pompamea (23′ st Sozzo). All. Mimosa.

VEGLIE: Margiotta, Tedesco, Romano, Musardo (19′ st Vetrugno), Malerba, Mignaco, De Lorenzis, Brue, Baca (23′ st Almeyra), Lillo, Verri. All. Politi.

ARBITRO: De Benedictis di Bari.

(NQDP) Prima vittoria stagionale per il Talsano che rifila quattro gol al Veglie, alla seconda sconfitta consecutiva. Locali vicini al vantaggio all’11’ con Pompamea, su cui è decisivo Margiotta. Al 38’ l’arbitro prima assegna, poi annulla, un rigore a favore del Talsano. Al 43’, però, il direttore di gara è inflessibile sulla sua decisione: rigore per fallo in area su La Gioia, trasforma De Comite. Il Talsano spinge forte anche nella ripresa, sfiorando il raddoppio con Ungaro, Gatto e Bello. Il 2-0, però, arriva con un eurogol di Bello da centrocampo. A seguire, Gatto segna il terzo e il quarto gol per i tarantini. Per il Veglie, rete della bandiera, sul 3-0, di Almeyra.

—

ATL. RACALE-CEDAS AVIO BRINDISI 7-3

RETI: 2′ pt Dambrosio (R), 25′ pt e 27′ pt Lazzoi (B), 29′ pt Melono (R), 32′ pt e 7′ st Ruggeri M. (R), 1′ st Maglie (B), 6′ st My (R), 9′ st e 30′ st Chirivì (R)

ATL. RACALE: Centonze, Dambrosio (35′ st Corvaglia), My, Giglio, Carrino, Bazan (39′ st Ruggeri F.), Milessi (42′ st Sperti), Chirivì (44′ st De Simone), Melono, Flordelmundo, Ruggeri M. (20′ st Parlati). All. Longo A.

CEDAS AVIO BRINDISI: Piliego (19′ pt Toscano), De Vincentis, Morleo, Galluzzo (15′ st Motti), Perrone, Lazzoi, Giorgino (22′ st Maggio), Manta Al., Maglie, Manta An., Quintavalle (15′ st Castano). All. Caputo.

ARBITRO: Caldararo di Lecce.

(NQDP) Dieci gol al “Basurto”, sette dei quali dell’Atletico che continua nell’inseguimento al Brilla Campi capolista. Dambrosio porta avanti il Racale al 2’ ma il Cedas ribalta il punteggio con una doppietta di Lazzoi tra il 25’ e il 27’. La squadra di Longo non ci sta, reagisce e va al riposo in vantaggio, grazie alle reti di Melono e di Ruggeri M., sfiorandone un’altra con Chirivì. Nella prima azione della ripresa, Maglie ristabilisce la parità, 3-3, ma l’equilibrio dura poco: i colpi di testa di My e Ruggeri M. mandano il Racale sul 5-3. Ad arrotondare ancora di più il punteggio, arriva la doppietta di Chirivì per il sonante 7-3 finale.