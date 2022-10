FEMMINILE – Rimonta e quinta vittoria, il Lecce Women stende anche l’Independent Napoli

Pokerissimo per il Lecce Women che rimonta e batte (3-1) anche l’Independent, conservando il comando della classifica del girone C di Serie C femminile insieme alla Res Roma.

Sotto di un gol intorno al quarto d’ora di gioco, nonostante un paio di occasioni da rete create e non sfruttate da le giallorosse da Marsano e Jaszczyszyn, le ragazze di Vera Indino non si sono perse d’animo e prima del rientro negli spogliatoi per la pausa hanno chiuso i conti rifilando tre reti alle avversarie con Silva, Trofimov e D’Amico, salita a questo sei nella classifica marcatrici.

Nel secondo tempo Jaszczyszyn ha avuto tre occasioni nitide per arrotondare il punteggio ma l’attaccante italo-polacca è stata imprecisa. Poi è salita in cattedra il portiere Prieto protagonista di una grande parata sul tiro a colpo sicuro di Galluccio.

“Sono soddisfatta della vittoria e della prestazione offerta dalla mia squadra – ha detto l’allenatrice Vera Indino -. Quello con l’Independent Napoli era un test importante per noi perché affrontavamo una squadra che nelle prime quattro giornate aveva ottenuto due vittorie e due pareggi giocando sempre delle buonissime partite. Ho apprezzato la reazione delle ragazze dopo la rete del vantaggio del Napoli, tra l’altro per la prima volta dall’inizio della stagione siamo andate sotto e la risposta del gruppo è stata decisamente buona. Le occasioni mancate da Jaszczyszyn? Ne ha avute cinque e purtroppo non è riuscita a segnare. Victoria deve restare tranquilla, non deve giocare con la frenesia del gol a tutti i costi. Conosciamo il suo valore, è dotata di qualità importanti e sono certa nel corso della stagione riuscirà a metterle a frutto”.

Nel prossimo turno, domenica 16 ottobre, il Lecce Women sarà di scena a Castellammare del Golfo per la sfida contro il Palermo.

—

IL TABELLINO

LECCE WOMEN-INDEPENDENT NAPOLI 3-1

RETI: 17′ pt Galluccio (I), 27′ pt Silva (L), 31′ pt Trofimov (L), 40′ pt D’Amico (L)

LECCE WOMEN: Prieto; Coluccia, Silva, Felline, Pereira; Guido (30’ st Di Staso), Linzalata, Trofimov; Marsano (35’ st Spedicato), D’Amico, Jaszczyszyn. In panchina: Rizzo, Barili, Bocchieri, Durante, Rollo, Di Lorenzo, Pomes. Allenatrice Vera Indino.

INDEPENDENT NAPOLI: Boccia, Marotti (42’ st Sorriso), Capolupo, Musella, Ferrara (28’ st Napolitano), M. R. Russo (22’ st D’Errico), Parretta (11’ st Bottone), Borrelli, Galluccio, Tagliaferri, Volpe. In panchina: Astarita, Sarnataro, Di Simone, Sorriso, Barbato, E. Russo. Allenatore Aielli.

ARBITRO: Aureliano di Rossano.

NOTE: spettatori circa 200. Ammonite: Capolupo (N); Guido (L). Recupero: pt 1; st 6’.

—

SERIE C/C – RISULTATI (giornata 5): Sant’Agata-Chieti 0-5, CA Pescara-Palermo 0-4, Crotone-Frosinone 1-2, Grifone G.-Cosenza 2-1, Lecce Women-Independent 3-1, Res Roma-Vis Mediterranea 2-0, Salernitana-Roma Calcio 0-3, Trastevere-Matera 1-0.

CLASSIFICA: Res Roma e Lecce Women 15; Trastevere 13; Chieti e Palermo 12; Roma Calcio 9; Independent 8; Frosinone 7; Vis Mediterranea e Matera 6; Grifone G. 4; Salernitana e CA Pescara 3; Sant’Agata 1; Cosenza e Crotone 0.

PROSSIMO TURNO (16 ott.): Cosenza-Trastevere, Chieti-Grifone G., Frosinone-CA Pescara, Independent-Res Roma, Matera-Crotone, Palermo-Lecce Women, Roma Calcio-A. Sant’Agata, Vis Mediterranea-Salernitana.