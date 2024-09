PROMOZIONE/B – I tabellini della 2ª giornata

Promozione pugliese girone B 2024/25: i tabellini della seconda giornata.

A. TOMA MAGLIE-COPERTINO 3-0

RETI: 28′ pt rig., 40′ st e 43′ st Fernandez

A. TOMA MAGLIE: Moschella, Castellana, Dorini (47′ st Luciano), Ongania, Galvez, Caicedo, Santiago (41′ st Romano), Diaz (28′ st Tecci), Melono, Fernandez (44′ st Ramanaj), Caputo (5′ st Mancarella). All. Salvadore.

COPERTINO: Margiotta, Nestola, Fontanella, Franco (10′ pt Bruno), Stella, Conte, Lillo (44′ st La Mattina), Mazzotta (34′ st Alemanno), Dimattia (22′ st Frisenda), Gallucci, Ciccarese (32′ st Della Torre). All. Caragiuli.

ARBITRO: Ventricelli di Brindisi.

—

CRISPIANO-OTRANTO 1-1

RETI: 13′ st Palumbo (C), 35′ st Beron (O)

CRISPIANO: Annicchiarico, Calentini (1′ st Palumbo), Leggieri, Paciulli, Dima (45′ st Nasole M.), Magli, D’Angelo, Bello, Del Sole, Marini, De Bartolomeo (42′ st Nasole F.). All. Paradisi.

OTRANTO: Caroppo, Angelini, Beron, Negro, Liquori, Conte, Marzo (21′ st Piccinno), Valentini, Mossolini, Pietrangelo (23′ st Suwareh). All. Mazzeo.

ARBITRO: Regina di Molfetta.

(US Otranto Calcio) – Un punto per il Città nella prima trasferta di stagione. Finisce 1-1 il match coi padroni di casa del Crispiano. Una partita maschia e combattuta quella giocata sulla terra battuta in terra tarantina, al cospetto di una formazione grintosa ben messa in campo. Dopo i primi minuti di pressione locale, l’Otranto si fa vedere prima con Tourè, girata deviata in angolo dal portiere e poi con Valentini, la conclusione dalla media distanza del quale mette in un qualche imbarazzo Annicchiarico che blocca la sfera in due tempi. Lo stesso numero 11 idruntino si fa vedere al 36’: su un rilancio lungo, si infila tra i due centrali di difesa ma da buona posizione calcia sull’estremo difensore in uscita. Chiusura di frazione ancora di marca biancazzurra. Corre il minuto 43’ e Mossolini controllo e gira di destro, Annicchiarico si distende e smanaccia sul fondo. In apertura di ripresa occasionissima per il Crispiano. Caroppo è straordinario sulla conclusione ravvicinata di De Bartolomeo. Il gol per i padroni di casa arriva al minuto 13. Pallone sulla sinistra affidato al neo entrato Palumbo che si coordina bene e lascia partire un diagonale che non lascia scampo al capitano dell’Otranto. Il team del presidente Luigi Santo si riorganizza e alza il baricentro. Il pareggio arriva al 34’. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla sinistra, spizzata di Mossolini per Beron prontissimo sottomisura a mettere palla in porta. Il pari galvanizza i biancazzurri che hanno l’occasionissima per la vittoria con Tourè proprio all’ultimo secondo: nell’occasione, la respinta di Annicchiarico è straordinaria. Col pari in casa del Crispiano, il Città di Otranto allenato da Vincenzo Mazzeo sale a quattro punti in classifica. Domenica prossima, si torna giocare al “Nachira”, avversario di giornata sarà il Trepuzzi.

—

TRICASE-VEGLIE 0-2

RETI: 33′ pt Fanigliulo, 47′ pt Potenza

TRICASE: Recchia, Zocco, Puzzovio (19′ st Esposito), Giannelli, Crisafulli, Aniello, Turco (1′ st Cortese), Palumbo, De Giorgi (1′ st Nicolardi, 29′ st Zito), Vatavu (16′ st Antonaci), De Francesco. All. De Giuseppe.

VEGLIE: Colapietro, Faggiano, Muci S., Giannuzzi, Pino, Del Monte, Di Giulio, Lombardi, Potenza, Fanigliulo (24′ st Ciucci), Corallo (42′ st Muci T.). All. Russo.

ARBITRO: Lombardo di Brindisi.

—

TREPUZZI-TAURISANO 0-1

RETI: 48′ st Amato

TREPUZZI: Centonze G., Fracella, Centonze F., Poleti, Presicce, Togora, Miccoli M. (17′ st Vecchio), Daf (38′ st Felline), Dollorenzo (1′ st Miccoli), Mbappè, Alemanni. All. Feudo.

TAURISANO: Rollo, Quaranta (25′ st Imperato), Amato, Maiolo, Mele, Pasca, Almeyra (25′ st Vinicius), Solidoro (25′ st Sansò), Perdicchia, Castrì, Bruè. All. Botrugno.

ARBITRO: Cipriani di Bari.

—

SAVA-GROTTAGLIE 1-1

RETI: 26′ pt Sene (G), 27′ st rig. Gallù (S)

SAVA: Laghezza, Di Maggio, Gallù, Narducci, Danese, Margarito, Lomartire, Lotito, Riezzo, Malagnino (35′ st Turco), Galeandro (40′ st Giancola). All. Colluto.

GROTTAGLIE: Sestino, Saponaro, Fernandez, Diop (48′ st Sapienza), Kanate, Rossini, Diarrassouba, Geusa (41′ st Chiloiro), Sene (41′ st De Angelis), Perez, Branda (22′ st Moretti). All. Serio.

ARBITRO: Lecci di Casarano.

—

CAROVIGNO-RINASCITA REFUGEES 3-0

RETI: 3′ pt Venere, 33′ st Lanzillotti, 45′ st Perrone A.

CAROVIGNO: Lamarina, Perrone M., Sescu, Lanzilotti T. (47′ st Albano), Talò, Perrone A., Cardellicchio (30′ st Marangione, 40′ st Cervellera), Odone (32′ st Lanzilotti G.), Turco (49′ st Molignini), Venere, Diwouta. All. Enzo.

RINASCITA REFUGEES: Teixeira, Dan Almajiri, Lukau, Jarjue, Lopes Fernandes, Gueye, El Khattabi (35′ pt Lupo), Lorenzo L., De Aguiar, Lorenzo A., Da Silva. All. Niang Baye.

ARBITRO: Altomare di Molfetta.

—

LEVERANO-LOCOROTONDO 3-1

RETI: 34′ pt Laena (LE), 39′ pt Sanyang (LE), 15′ st Scatigna (LO), 25′ st Palazzo (LE)

LEVERANO (f.i.): Bruno, Pinto, Dimastrogiovanni, Valentino, Pasculli, Gubello, Sanyang, Spedicato, Palazzo, Laena, De Luca. All. Pedone.

LOCOROTONDO (f.i.): Leuci, Lacirignola, Pentassuglia, Savoia, Turnone, Prete, Scatigna, Taddeo, Scarico, Salvi, Sory. All. Pettinicchio.

ARBITRO: Simone di Molfetta.

—

TERRE DI ACAYA E ROCA-MESAGNE 1-0

RETI: 45′ st Pellè

TERRE DI ACAYA E ROCA: Dima, Perrone, De Mitri, Pellè, Murrone R. (22′ st Camassa), Murrone M. (13′ st Verri), Plevi, Vizzino, Luperto (18′ st Corvino), De Giorgi, Cisternino (20′ st Sergio). All. Greco.

MESAGNE: Marchionna, Di Noi, Pisani, Orfano, De Luca, Quaranta, Petracca (23′ st Sardelli), Grande (15′ st Scoditti), Raveri, Lazoi, Manta, Di Pietrangelo. All. Di Serio.

ARBITRO: Spadavecchia di Molfetta.